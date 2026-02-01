newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 12:53

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Spotlight

Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα προς το βράδυ.

γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

δ. Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Αισιοδοξία: 5 απίστευτα και απροσδόκητα οφέλη για την υγεία και την ευημερία μας

Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Προσοχή 01.02.26

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια - Δείτε τις περιοχές που θα χτυπήσει

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία εν όψει 31.01.26 Upd: 04:00

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Μπάσκετ 01.02.26

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Κυριακάτικη ανάρτηση 01.02.26

Μητσοτάκης: Αποποίηση ευθυνών και επίθεση στην αντιπολίτευση για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα» - Παράλληλα πανηγυρίζει για την έγκριση του «εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας», που θα πληρώσουν ακριβά οι πολίτες

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Προσοχή 01.02.26

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια - Δείτε τις περιοχές που θα χτυπήσει

Σύνταξη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο