Κακοκαιρία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες

Προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία. Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,

από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,

στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και

στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και

στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία