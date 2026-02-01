Κακοκαιρία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες
Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες και πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχοπτώσεων
Προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία. Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
- σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
- σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.
Χαλκιδική
- στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και
- σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.
Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
- από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,
- από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,
- στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και
- στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων
Πέλλα
- στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και
- στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.
Πιερία
- από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου
