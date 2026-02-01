newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες
01 Φεβρουαρίου 2026, 11:53

Κακοκαιρία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες

Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες και πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία. Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

  • σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
  • σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

  • στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και
  • σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

  • από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,
  • από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,
  • στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και
  • στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

  • στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και
  • στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία

  • από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
