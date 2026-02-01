«Κόκκινη» προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κακοκαιρία σε εξέλιξη: Οι περιοχές

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ για την Κυριακή, η κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα βόρεια ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

«Πνίγηκαν» Ζαγορά, Μεσσηνία, Λάρισα

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για τα ύψη βροχής που έπεσαν στην Ελλάδα μέχρι τις 09:00 το πρωί, δηλαδή περίπου μέχρι το τέλος του πρώτου περάσματος της κακοκαιρίας, Ζαγορά και Ριζώματα Ημαθίας δέχθηκαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής.

Ειδικότερα, στη Ζαγορά έπεσαν 99.2 χιλιοστά ύψος νερού ενώ στα Ριζώματα 73,6 χιλιοστά. Στην Αττική, ο μεγαλύτερος όγκος νερού έπεσε στα δυτικά και βορειοανατολικά και συγκεκριμένα στη Βλυχάδα με 40,6 χιλιοστά, στα Σπάτα με 28.8 χιλιοστά, στη Νέα Μάκρη με 25,4 χιλιοστά και στην Παλλήνη με 25,2 χιλιοστά.

Στη Μεσσηνία, η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ κατολίσθηση στο Πήδημα, στον δρόμο που συνδέει την περιοχή με το Αρφαρά, κατέβασε έναν χείμαρρο με φερτά υλικά που κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διακοπεί.

Από τις 6:30 το πρωί στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία επιχειρούν για τη διάνοιξη του δρόμου ώστε να δοθεί το συντομότερο στην κυκλοφορία.

Η κακοκαιρία έπληξε με ασταμάτητη βροχή και θυελλώδεις ανέμους την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στη Λάρισα, όπου οι μετακινήσεις γίνονται με δυσκολία, ενώ το νερό κάλυψε δρόμους και χωράφια. Λόγω των ισχυρότατων ανέμων, μάλιστα, η θάλασσα έχει βγει κυριολεκτικά στη στεριά.