Αγριεύει η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα με καταιγίδες, ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, σχεδόν σε όλη την χώρα.

Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη σταλεί μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων ενώ σε Red Code είναι 9 περιοχές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του, αναφέρει τα ύψη βροχής που έπεσαν στην Ελλάδα μέχρι τις 09:00 το πρωί, δηλαδή περίπου μέχρι το τέλος του πρώτου περάσματος της κακοκαιρίας. Αναμένεται πως καταιγίδες θα χτυπήσουν την χώρα και το μεσημέρι με απόγευμα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Ζαγορά και Ριζώματα Ημαθίας δέχθηκαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής.

Αναλυτικά, στη Ζαγορά έπεσαν 99.2 χιλιοστά ύψος νερού ενώ στα Ριζώματα 73,6 χιλιοστά.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον όγκο βροχής

Σχετικά με την Αττική, ο μεγαλύτερος όγκος νερού έπεσε στα δυτικά και βορειοανατολικά και συγκεκριμένα στη Βλυχάδα με 40,6 χιλιοστά, στα Σπάτα με 28.8 χιλιοστά, στη Νέα Μάκρη με 25,4 χιλιοστά και στην Παλλήνη με 25,2 χιλιοστά.

«Καλημέρα σας και καλό μήνα. Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής -με βάση τα στοιχεία του meteo.gr- να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν -όπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm. Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά», γράφει στην ανάρτησή του.