Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την ώρα που η κακοκαιρία σαρώνει διάφορες περιοχές της χώρας.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει συγκεκριμένα: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μηνύματα 112 έχουν λάβει από χθες οι Περιφέρειες και Περιφερειακές ενότητες Ημαθίας και Πιερίας, Θεσσαλίας και Σποράδων, Πελοποννήσου, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα σήμερα καταγράφονται στη Μεσσηνία, όπου σημειώθηκε και κατολίσθηση, στη Λάρισα και στη Ζαγορά, ενώ μεγάλος όγκος νερού έπεσε και στα Ριζώματα Ημαθίας.