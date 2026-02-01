Προβλήματα στη Σάμο από την κακοκαιρία: Η θάλασσα έγινε ένα με τη στεριά – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σάμου προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει το νησί από τις πρωινές ώρες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν ήδη στην κατάρρευση της πρώτης γέφυρας στον Μεσόκαμπο, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.

Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι συνθέτουν το σκηνικό, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Στην παραλιακή λεωφόρο του Βαθέος η θάλασσα βγήκε στη στεριά, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική να επέμβει για τον απεγκλωβισμό ακινητοποιημένων οχημάτων.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη παραμένει η μεγάλη στροφή προς Πυθαγόρειο, μετά τον «Πρωτέα», όπου σημειώνεται συνεχής πτώση χωμάτων και πετρών στο οδόστρωμα, περιορίζοντας δραστικά την ορατότητα και την ασφάλεια των οδηγών.

Πλημμύρες σε αρκετές περιοχές

Προβλήματα καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι, τον Μονόλιθο, τον Πύργο και τη Μεσαριά, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει το νησί αργά το βράδυ.

Κατολισθήσεις

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Βαθύ–Κοκκάρι, με πτώσεις βράχων λίγο πριν από το στρατόπεδο, ενώ στην περιοχή της Τσαμαδού αναφέρθηκαν μικρής έκτασης κατολισθήσεις.

Στην περιοχή του Πυθαγορείου το νερό έχει καλύψει το οδόστρωμα σε καίρια σημεία, όπως στο στρατόπεδο του Ηραίου, στη διασταύρωση προς Μύλους και έξω από το ξενοδοχείο Doryssa.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και την αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα.