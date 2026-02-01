Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων

Απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιτίας της χιονόπτωσης. Η κακοκαιρία έγινε η αιτία να διακοπεί προσωρινά η κίνηση των οχημάτων σε άλλα, λόγω συγκέντρωσης υδάτων στους δρόμους από την έντονη βροχόπτωση.

Χιόνι στη Θεσσαλονίκη

Από το μεσημέρι της Κυριακή κι έπειτα, χιόνι έπεσε, εκτός από τον Χορτιάτη, και σε συνοικίες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν το έστρωσε και δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα.

Νωρίτερα, επιβάτες αυτοκινήτων, που βρίσκονταν στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, κάλεσαν το 112. Λόγω της έντονης χιονόπτωσης δεν μπορούσαν να κατέβουν από το βουνό. Στο σημείο έσπευσαν εκχιονιστικό μηχάνημα, όχημα-«αλατιέρα» και η Πυροσβεστική, που βοήθησαν στην ομαλή κάθοδο των οχημάτων.

Με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γύρω στις 16.00, ο ΕΟΣ Σερρών καλούσε τους εκδρομείς να αποφεύγουν την άνοδο στο βουνό, ειδικά αν δεν μπορούσαν να βάλουν αλυσίδες στο όχημά τους.

Κλήσεις στην Πυροσβεστική

Επιπλέον, μέχρι τη μία το μεσημέρι, στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε 52 περιπτώσεις κοπής δέντρων, 32 περιπτώσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε τέσσερις για αντλήσεις υδάτων. Τα περισσότερα αυτά από τα περιστατικά, που οφείλονται στην κακοκαιρία, αφορούσαν περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Δανιόλου, στην περιοχή Χαριλάου, στέγαστρο από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» έπεσε επάνω σε κολώνα της ΔΕΗ. Αυτό είχε αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα στην περιοχή. Επίσης, έκλεισε ο δρόμος μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν το στέγαστρο και να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι

Λόγω έντονης βροχόπτωσης και συγκέντρωσης υδάτων στους δρόμους, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας:

– Στην Ημαθία, στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας-Δασκίου, σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας-Λαζοχωρίου και σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου-Ταγαροχωρίου.

– Στο Κιλκίς, από το 43ο έως το 50ό χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.

– Στην Πιερία, σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και σε ιρλανδική διάβαση εντός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).

– Στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς-Γοματίου, λίγο μετά το 1ο χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου-Δεβελικίου. Στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος. Επίσης, στο 1ο χλμ Ορμύλιας-Βραστάμων, στο 2ο χλμ Μεταμόρφωσης- Μεταγγιτσίου και στις ιρλανδικές διαβάσεις στον οικισμό Αγίων Αναργύρων, στο ρέμα «Κάρβουνο» στη δημοτική οδό Γεωπονικών- Σωζόπολης και στο ρέμα Λακκώματος, στο 1ο χιλιόμετρο Λακκώματος-Αγίου Παύλου.

Πού χρειάζονται αλυσίδες

Την ίδια ώρα, απαραίτητες ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, οι αντιολισθητικές αλυσίδες για οχήματα που κινούνταν σε εξής σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας:

– Στην Ημαθία, από το 91ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κοζάνης, από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας-Σελίου, στην επαρχιακή οδό Νάουσας-Σελίου από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και στη δημοτική οδό Νάουσας-3/5 Πηγαδίων από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων.

– Στην Πέλλα, στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» και στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ».

-Στον δρόμο προς χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά

-Στη Χαλκιδική, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ιερισσού, στο 70ό έως 85ο χιλιόμετρο, μέσω Ταξιάρχη.

-Από το 1ο έως το 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Βαρβάρας και Νεοχωρίου- Ολυμπιάδας.