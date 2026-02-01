Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Σφοδρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τα παράλια στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Ρέματα έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων.

Στον Δήμο Αγιάς, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν κατακλυστεί από νερά. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα υπερχείλισε ρέμα και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα υπερχείλισε ρέμα και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, ενώ πλημμύρισε και κατάστημα.

H υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών και της Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση παρακολουθείται στενά και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στο Κόκκινο Νερό

Στο Κόκκινο Νερό, σύμφωνα με το onlarissa.gr, υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πρόσβαση στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν κανονικά μέσω εναλλακτικής διαδρομής από δρόμο που βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο.

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι τα ρέματα στο παραλιακό μέτωπο «τώρα αρχίζουν να κατεβάζουν νερά», ωστόσο εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να προκύψει σοβαρό πρόβλημα. Οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων.

Πέρα από τα πλημμυρισμένα παράλια σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είδε και χιόνι. Οι κάτοικοι ξύπνησαν μέσα σε ένα μαγικό λευκό τοπίο, με τις θερμοκρασίες να καταγράφονται εξαιρετικά χαμηλές.