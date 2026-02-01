Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα: «Ποτάμια» περνούν μέσα από σπίτια και επιχειρήσεις – Βγήκε στον δρόμο η θάλασσα

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τα παράλια της Λάρισας, με τον Αγιόκαμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων, καθώς η θάλασσα βγήκε στη στεριά αφήνοντας πίσω της εικόνες εκτεταμένων καταστροφών. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια σκέπασαν την ακτογραμμή, μεταμορφώνοντας το τοπίο και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δρόμους και υποδομές.

Ισχυρή βροχόπτωση και πολύ δυνατοί άνεμοι πλήττουν τα παράλια της Λάρισας και περιοχές του Δήμου Αγιάς, με χειμάρρους να έχουν φουσκώσει και τη θάλασσα να εισβάλλει σε σημεία στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Από τον Αγιόκαμπο έως τη Βελίκα, παραθαλάσσιοι δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει και συσσωρευμένα νερά καταγράφονται ακόμη και σε κεντρικούς άξονες από τη Λάρισα προς τα παράλια, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες σε μετακινήσεις μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Από το κέντρο της Λάρισας έως τα παράλια παρατηρούνται συσσωρευμένα νερά σε κεντρικούς δρόμους, με τις Αρχές να εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς για μετακινήσεις μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Βγήκε στο δρόμο η θάλασσα

Οι χείμαρροι έχουν διογκωθεί επικίνδυνα και σε αρκετά σημεία η θάλασσα έχει εισβάλει στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας την κυκλοφορία εξαιρετικά δύσκολη. Την ίδια ώρα, εκτεταμένες εκτάσεις στον Δήμο Αγιάς βρίσκονται κάτω από το νερό.

Σε ορισμένα σημεία δρόμος και θάλασσα έχουν ουσιαστικά ενωθεί, με το νερό να μπαίνει σε παραθαλάσσια καταστήματα και να προκαλεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Ιδιοκτήτης παντοπωλείου, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την υπερχείλιση ρέματος, ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην κάμερα του Alpha, περιγράφοντας την απόγνωση που βιώνει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση σημειώθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να κατεβάζουν τεράστιους όγκους νερού.

Δήμαρχος Αγιάς: Απίστευτο το νερό που έπεσε στην Ποταμιά

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τα παράλια του Δήμου Αγιάς, με ισχυρότατες βροχοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Μιλώντας στο onlarissa.gr ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας σημείωσε πως μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά, έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου περνούν ρέματα. “Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel” είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας έχουν πλημμυρίσει περί τα 10 σπίτια και 1 κατάστημα.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως υπάρχουν κατολισθήσεις στον δρόμο προς Παλιουριά, μέσα στη Μελιβοία, αλλά και στο δρόμο Μεγαλόβρυσου – Ανατολής.

108 χιλιοστά βροχής έως νωρίς το μεσημέρι

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά). Μεγάλη ποσότητα νερού έπεσε και στην περιοχή του δήμου Αγιάς με 109 χιλιοστά βροχής.

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή (περισσότερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη συμμετοχή των αντιπεριφερειαρχών και της Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, τα φαινόμενα παραμένουν ελεγχόμενα και δεν έχει προκύψει ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, στις 22:30, ήχησε το 112 σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, θέτοντας την περιοχή σε κόκκινο συναγερμό. Μηχανήματα και συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα και να αποκατασταθούν τυχόν ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες: