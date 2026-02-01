Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση

Για ένα πρόβλημα εστιασμένο σε συγκεκριμένη περιοχή κάνει λόγο μιλώντας στο in ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας για τις πλημμύρες στην περιοχή Αγιόκαμπος της Λάρισας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.

«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» σημειώνει ο κ. Κουρέτας.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση. Ο κ. Κουρέτας σημειώνει επίσης πως η βροχόπτωση ήταν ραγδαία και το ύψος βροχής πολύ μεγάλο -140 χιλιοστά βροχής σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΜΕΤΕΟ, σε διάστημα μόλις 7 ωρών.

«Έβρεξε παρά πολύ και σε ανατολικό Πήλιο και Ζαγορά και Τρίκαλα, αλλά αυτές οι περιοχές αντεπεξήλθαν στον μεγάλο όγκο νερού» λέει ο κ. Κουρέτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα με τις έντονες βροχοπτώσεις στον Αγιόκαμπο θα αντιμετωπιστεί όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος το οποίο κατασκευάζεται με χρηματοδότηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Λιβαδότοπο.

Ο ταμιευτήρας θα χωρά σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη 4 εκ. κυβικά νερού και αναμένεται να είναι έτοιμος σε δύο χρόνια από τώρα