Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο in, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση.
- Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, πιο ευάλωτοι στον Τραμπ απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Για ένα πρόβλημα εστιασμένο σε συγκεκριμένη περιοχή κάνει λόγο μιλώντας στο in ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας για τις πλημμύρες στην περιοχή Αγιόκαμπος της Λάρισας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.
«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» σημειώνει ο κ. Κουρέτας.
Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το νερό μπήκε σε 10 σπίτια και έπληξε σοβαρά μια επιχείρηση. Ο κ. Κουρέτας σημειώνει επίσης πως η βροχόπτωση ήταν ραγδαία και το ύψος βροχής πολύ μεγάλο -140 χιλιοστά βροχής σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΜΕΤΕΟ, σε διάστημα μόλις 7 ωρών.
«Έβρεξε παρά πολύ και σε ανατολικό Πήλιο και Ζαγορά και Τρίκαλα, αλλά αυτές οι περιοχές αντεπεξήλθαν στον μεγάλο όγκο νερού» λέει ο κ. Κουρέτας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα με τις έντονες βροχοπτώσεις στον Αγιόκαμπο θα αντιμετωπιστεί όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος το οποίο κατασκευάζεται με χρηματοδότηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Λιβαδότοπο.
Ο ταμιευτήρας θα χωρά σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη 4 εκ. κυβικά νερού και αναμένεται να είναι έτοιμος σε δύο χρόνια από τώρα
- Κουρέτας για Αγιόκαμπο: Σε κακοτεχνία οφείλονται προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια και επιχείρηση
- Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
- Το όνειρο του Σαλιμπά για την Άρσεναλ
- Άρης Betsson -Παναθηναϊκός: Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αποβλήθηκε ο Αταμάν (vid)
- Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς – Αναμένονται καθυστερήσεις
- Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της απάτης του playback και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
- Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
- Νέα Πέραμος: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις