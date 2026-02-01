Σφοδρή χιονόπτωση στον Λαϊλιά Σερρών – Aυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν, κλήσεις στο 112

Η έντονη χιονόπτωση που πλήττει από το πρωί την ορεινή ζώνη των Σερρών μετέτρεψε τον δρόμο προς τον Λαϊλιά σε δύσβατο και επικίνδυνο πέρασμα, κινητοποιώντας εκχιονιοστικά μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Πυροσβεστική, Αστυνομία και Περιφέρεια επιχειρούν συντονισμένα για την ασφαλή απομάκρυνση οδηγών από το βουνό, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και το χιονοδρομικό κέντρο αναγκάστηκε να κλείσει νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτεροι κίνδυνοι.

Εκχιονιοστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονται στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά.

Εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Παρέχεται βοήθεια στους οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπάρχει στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.