Σφοδρή χιονόπτωση στον Λαϊλιά Σερρών – Aυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν, κλήσεις στο 112
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στον δρόμο προς τον Λαϊλιά Σερρών.
- «Θα ξεχάσουμε πώς ακούγεται η δική μας φωνή» - Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος με την Τεχνητή Νοημοσύνη
- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, πιο ευάλωτοι στον Τραμπ απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Η έντονη χιονόπτωση που πλήττει από το πρωί την ορεινή ζώνη των Σερρών μετέτρεψε τον δρόμο προς τον Λαϊλιά σε δύσβατο και επικίνδυνο πέρασμα, κινητοποιώντας εκχιονιοστικά μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.
Πυροσβεστική, Αστυνομία και Περιφέρεια επιχειρούν συντονισμένα για την ασφαλή απομάκρυνση οδηγών από το βουνό, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και το χιονοδρομικό κέντρο αναγκάστηκε να κλείσει νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτεροι κίνδυνοι.
Εκχιονιοστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονται στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά.
Εγκλωβίστηκαν οδηγοί
Παρέχεται βοήθεια στους οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.
Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπάρχει στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.
Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».
Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.
- Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της απάτης του playback και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
- Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
- Νέα Πέραμος: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα
- Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
- Πτήση προς Ρόδο επέστρεψε στην Αθήνα λόγω αναταράξεων – Δείτε βίντεο επιβάτη
- Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1: Λύτρωση στο 90+10′ για τη «Βασίλισσα»!
- Μέχρι πότε μπορείτε να νομιμοποιήσετε αυθαίρετα – Η νέα διάταξη
- Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο – Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις