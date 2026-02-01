newspaper
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες
Μεγάλα τα προβλήματα από την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα για τη Λάρισα, τη Μεσσηνία, αλλά και για τα νησιά Σάμο και Σαντορίνη, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Χρήση χιονοαλυσίδων απαιτείται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και αύριο Δευτέρα, πριν υποχωρήσουν.

To τελευταίο μήνυμα από το 112 ήταν για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με τους κατοίκους να καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους έως και το πρωί της Δευτέρας. Ωστόσο, προβλήματα, λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων ή χιονιού έχουν αντιμετωπίσει όλες οι περιοχές από τις οποίες πέρασε η κακοκαιρία.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Το πρωί της Κυριακής συνεδρίαση η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής η πρόγνωση για του καιρού αναφέρει τα εξής:

α. Σήμερα Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Στην Αττική θα εκδηλωθούν εκ νέου έντονα φαινόμενα προς το βράδυ.

γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

δ. Αύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

189 χιλιοστά βροχής στο Πήλιο

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 13:40 καταγράφηκε στο Πήλιο και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου (189 χιλιοστά).

Στον χάρτη που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως διαπιστώνεται, βροχή περισσότερη του 1 χιλιοστού καταγράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε 529 από τους 558 ενεργούς σταθμούς

Λάσπη έπνιξε νησιά

Η Σάμος και η Σαντορίνη ήταν τα νησιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα σοβαρότερα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων στη Σάμο, κατέρρευσε η πρώτη γέφυρα στον Μεσόκαμπο. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.

Καθώς έχουν διαπιστωθεί επίσης κατολισθήσεις και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Βίντεο που εξασφάλισε το in:

Στη Σαντορίνη, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγο χρόνο σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, στο Μεγαλοχώρι, στον Μονόλιθο, στον Πύργο και στη Μεσαριά. Εξαιτίας της ισχυρής νεροποντής, δημιουργήθηκαν χείμαρροι, που παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά.

Εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Η Λάρισα επλήγη επίσης πολύ από την κακοκαιρία, και κυρίως ο Αγιόκαμπος. Ρέματα έχουν υπερχειλίσει, ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα, δυσκολεύοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων.

Στον Δήμο Αγιάς, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν κατακλυστεί από νερά. Στον Αγιόκαμπο και τη Σωτηρίτσα, οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Για ένα πρόβλημα εστιασμένο σε συγκεκριμένη περιοχή έκανε λόγο, μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Επισήμανε ότι ο λόγος που πλημμύρισε η περιοχή είναι το ρέμα Πουρί το οποίο καταλήγει στην παραλία της Αγιάς.

«Η κοίτη αυτού του ρέματος στενεύει απότομα στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, η οποία χτίστηκε το 2010. Η κοίτη του ρέματος έχει άνοιγμα 100 μέτρα και στο ύψος της γέφυρας, 500 μέτρα πριν την παραλία, γίνεται 20 μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται αυτά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για κακοτεχνία» είπε ο κ. Κουρέτας.

Κατολίσθηση στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα – Αρφαρά, στο ύψος του αντλιοστασίου.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία, σημειώθηκε κατολίσθηση που κατέβασε έναν χείμαρρο με φερτά υλικά που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί.

Κλειστοί δρόμοι και αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία

Απαραίτητη είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιτίας της χιονόπτωσης. Η κακοκαιρία έγινε η αιτία να διακοπεί προσωρινά η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί προσωρινά σε άλλα, λόγω συγκέντρωσης υδάτων στους δρόμους από την έντονη βροχόπτωση.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το meteo.gr, αύριο Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις κατά τόπους. Οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικές για την εποχή. Άνεμοι έως 7-8 Μποφόρ στα πελάγη με σταδιακή εξασθένηση. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των παραπάνω ηπειρωτικών περιοχών αλλά και σε πεδινές περιοχές της Ανατολική Μακεδονίας και της Θράκης. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από το πρωί τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές μόνο βροχές και σποραδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 7 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 9. Στη Θεσσαλία από 2 έως 12, στην Ήπειρο από 1 έως 12, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14. Στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14, στις Κυκλάδες από 6 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 15 και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται στο Αιγαίο και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 Μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 Μποφόρ και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 Μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 Μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 Μποφόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 Μποφόρ. Προς το τέλος του εικοσιτετραώρου οι άνεμοι στο Ιόνιο θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 Μποφόρ.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική,που μέχρι το βράδυ της Κυριακής δεν είχαν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ και από το μεσημέρι 2 έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών και στα ορεινά πρόσκαιρων, τοπικών χιονοπτώσεων κυρίως έως το πρωί και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ και από το μεσημέρι έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 4 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

