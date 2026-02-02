Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί, καταστροφές – Ισχυρές καταιγίδες σε 5 περιοχές πριν υποχωρήσει

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που χθες έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και σε αρκετές περιοχές είχαν μεγάλη διάρκεια και ένταση. Σε πολλές περιοχές εστάλησαν μηνύματα από το 112 με συστάσεις προς τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα, πριν υποχωρήσουν, με την ΕΜΥ να αναθεωρεί το Έκτακτο Δελτίο μειώνοντας την επικινδυνότητα από «κόκκινη» σε «πορτοκαλί».

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Κακοκαιρία: Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Κακοκαιρία: Καταιγίδες σε 5 περιοχές πριν υποχωρήσει

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα, στα ανατολικά και τα νότια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση ανά περιοχή για τη Δευτέρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Εύβοια τις πρωινές ώρες, οι οποίες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία: Σάρωσε τη χώρα την Κυριακή

Η κακοκαιρία την Κυριακή έπληξε με σφοδρότητα πολλές περιοχές αφήνοντας πίσω της, σε πολλές περιπτώσεις, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Λάρισα, Μεσσηνία, Σαντορίνη, Σάμος, Λήμνος, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Σε αρκετές περιοχές, καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχείλιση ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές. Στις παράκτιες περιοχές, οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός δυσχέραναν την κυκλοφορία και τη θαλάσσια συγκοινωνία.

Οι άνεμοι έφτασαν κατά τόπους σε πολύ υψηλές εντάσεις, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σημειώθηκαν χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Κακοκαιρία: Μεγάλες καταστροφές και απόγνωση στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγίοκαμπο της Λάρισας. Το νερό «μπήκε» σε σπίτια και καταστήματα, παρέσυρε ό,τι βρήκε στο πέρασμά του και τα ξέβρασε στη θάλασσα.

Τα φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή και η θάλασσα βγήκε στη στεριά.

Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι καθώς είναι η τρίτη φορά που καταστρέφονται οι περιουσίες τους.

«Με πιάνουν τα κλάματα, όλα είναι κατεστραμμένα, τα πάντα, όλα», λέει στο MEGΑ, κάτοικος της περιοχής.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές: Η θάλασσα, χρωματισμένη καφέ από τους τόνους λάσπης που κατέβασαν οι χείμαρροι, σφυροκοπά την ακτογραμμή.

Τεράστιες ποσότητες από ξύλα, κορμούς δέντρων και φερτά υλικά είχαν καλύψει ολόκληρη την παραλία και έφτασαν μέχρι τον δρόμο, δημιουργώντας απροσπέλαστα αναχώματα. Τα αφρισμένα κύματα, ενισχυμένα από τους θυελλώδεις ανέμους, ξεπερνούσαν τους λιμενοβραχίονες, απειλώντας τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται δεμένα στα λιμανάκια, ενώ δρόμοι μέσα στον οικιστικό ιστό παραμένουν πλημμυρισμένοι και αποκλεισμένοι με κορδέλες σήμανσης.

Μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Δείτε εικόνες από ψηλά

Λάσπη έπνιξε νησιά

Η Σάμος και η Σαντορίνη ήταν τα νησιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα σοβαρότερα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων στη Σάμο, κατέρρευσε η πρώτη γέφυρα στον Μεσόκαμπο. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.

Καθώς έχουν διαπιστωθεί επίσης κατολισθήσεις και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Βίντεο που εξασφάλισε το in:

<br />

<br />

<br />

Στη Σαντορίνη, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγο χρόνο σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, στο Μεγαλοχώρι, στον Μονόλιθο, στον Πύργο και στη Μεσαριά. Εξαιτίας της ισχυρής νεροποντής, δημιουργήθηκαν χείμαρροι, που παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά.

Εγκλωβισμένοι στα χιόνια

Στο μεταξύ, χθες, επιβάτες αυτοκινήτων, που βρίσκονταν στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, κάλεσαν το 112, καθώς λόγω της έντονης χιονόπτωσης δεν μπορούσαν να κατέβουν από το βουνό. Στο σημείο έσπευσαν εκχιονιστικό μηχάνημα, όχημα-«αλατιέρα» και η Πυροσβεστική, που βοήθησαν στην ομαλή κάθοδο των οχημάτων.

Επίσης, πάνω από 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα εγκλωβίστηκαν την Κυριακή (01/02) στο καταφύγιο για αρκετές ώρες, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ ανάμεσά τους βρίσκόταν και ένα βρέφος.

Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα. Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.