Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
InShorts 02 Φεβρουαρίου 2026, 07:29
Eνσωμάτωση

Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί, καταστροφές – Ισχυρές καταιγίδες σε 5 περιοχές πριν υποχωρήσει

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η κακοκαιρία, που χθες έπληξε με σφοδρότητα πολλές περιοχές - Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που χθες  έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και σε αρκετές περιοχές είχαν μεγάλη διάρκεια και ένταση. Σε πολλές περιοχές εστάλησαν μηνύματα από το 112 με συστάσεις προς τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

 Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και το μεσημέρι σήμερα Δευτέρα, πριν υποχωρήσουν, με την ΕΜΥ να αναθεωρεί το Έκτακτο Δελτίο μειώνοντας την επικινδυνότητα από «κόκκινη» σε «πορτοκαλί».

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).
β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).
γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Κακοκαιρία: Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Κακοκαιρία: Καταιγίδες σε 5 περιοχές πριν υποχωρήσει

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα, στα ανατολικά και τα νότια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση ανά περιοχή για τη Δευτέρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Εύβοια τις πρωινές ώρες, οι οποίες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία: Σάρωσε τη χώρα την Κυριακή

Η κακοκαιρία την Κυριακή έπληξε με σφοδρότητα πολλές περιοχές αφήνοντας πίσω της, σε πολλές περιπτώσεις, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Λάρισα, Μεσσηνία, Σαντορίνη, Σάμος, Λήμνος, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Σε αρκετές περιοχές, καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχείλιση ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές. Στις παράκτιες περιοχές, οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός δυσχέραναν την κυκλοφορία και τη θαλάσσια συγκοινωνία.

Οι άνεμοι έφτασαν κατά τόπους σε πολύ υψηλές εντάσεις, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σημειώθηκαν χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Κακοκαιρία: Μεγάλες καταστροφές και απόγνωση στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγίοκαμπο της Λάρισας. Το νερό «μπήκε» σε σπίτια και καταστήματα, παρέσυρε ό,τι βρήκε στο πέρασμά του και τα ξέβρασε στη θάλασσα.

Τα φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή και η θάλασσα βγήκε στη στεριά.

Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι καθώς είναι η τρίτη φορά που καταστρέφονται οι περιουσίες τους.

«Με πιάνουν τα κλάματα, όλα είναι κατεστραμμένα, τα πάντα, όλα», λέει στο MEGΑ, κάτοικος της περιοχής.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές: Η θάλασσα, χρωματισμένη καφέ από τους τόνους λάσπης που κατέβασαν οι χείμαρροι, σφυροκοπά την ακτογραμμή.

Τεράστιες ποσότητες από ξύλα, κορμούς δέντρων και φερτά υλικά είχαν καλύψει ολόκληρη την παραλία και έφτασαν μέχρι τον δρόμο, δημιουργώντας απροσπέλαστα αναχώματα. Τα αφρισμένα κύματα, ενισχυμένα από τους θυελλώδεις ανέμους, ξεπερνούσαν τους λιμενοβραχίονες, απειλώντας τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται δεμένα στα λιμανάκια, ενώ δρόμοι μέσα στον οικιστικό ιστό παραμένουν πλημμυρισμένοι και αποκλεισμένοι με κορδέλες σήμανσης.

Μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Δείτε εικόνες από ψηλά

Λάσπη έπνιξε νησιά

Η Σάμος και η Σαντορίνη ήταν τα νησιά που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα σοβαρότερα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων στη Σάμο, κατέρρευσε η πρώτη γέφυρα στον Μεσόκαμπο. Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.

Καθώς έχουν διαπιστωθεί επίσης κατολισθήσεις και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Βίντεο που εξασφάλισε το in:

Στη Σαντορίνη, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε λίγο χρόνο σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, στο Μεγαλοχώρι, στον Μονόλιθο, στον Πύργο και στη Μεσαριά. Εξαιτίας της ισχυρής νεροποντής, δημιουργήθηκαν χείμαρροι, που παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά.

Εγκλωβισμένοι στα χιόνια

Στο μεταξύ, χθες, επιβάτες αυτοκινήτων, που βρίσκονταν στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, κάλεσαν το 112, καθώς λόγω της έντονης χιονόπτωσης δεν μπορούσαν να κατέβουν από το βουνό. Στο σημείο έσπευσαν εκχιονιστικό μηχάνημα, όχημα-«αλατιέρα» και η Πυροσβεστική, που βοήθησαν στην ομαλή κάθοδο των οχημάτων.

Επίσης, πάνω από 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα εγκλωβίστηκαν την Κυριακή (01/02) στο καταφύγιο για αρκετές ώρες, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ ανάμεσά τους βρίσκόταν και ένα βρέφος.

Εικόνα από Φαλακρό Δράμας/ Forecast weather

Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα. Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.

Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»
Υψηλός συμβολισμός 02.02.26

Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»

Στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύνταξη
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα – Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ – Τι είπε για το άρθρο 86
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του '75 ανήκει στον 20ο αιώνα - Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ - Τι είπε για το άρθρο 86

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό μήνυμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Δείτε το βίντεο

Σύνταξη
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

Παναγιώτης Βαρούχας, Ηλίας Σπάθας, Ελένη Λαμπαδαρίου και Αριστομένης Κουτσιαύτης ήταν ξεκάθαροι για το πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ – «Ήταν παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από Μάκελι και VAR»

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας
Μια «βολική» ζωή 02.02.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βλάπτει – Και όχι γιατί απειλεί τις θέσεις μας

Οι εργαζόμενοι στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και αναζητούν σε chatbots καθοδήγηση και συντροφικότητα. Αλλά αυτά επιδίδονται σε κολακείες και κακό coaching.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;
Μωρέ μπράβο! 02.02.26

Όντως; Η Νίκολα Πελτζ λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια τον μήνα από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της;

Η Νίκολα Πελτζ, σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ, βρίσκεται και πάλι στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά λόγω φημών σχετικά με το πόσο γενναιόδωρος μπορεί να είναι ο δισεκατομμυριούχος πατέρας της.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
