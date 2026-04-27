Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Παλαιστίνιο να σπάει αυτοκίνητα

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο η στιγμή που αστυνομικοί κυνηγούν τον 29χρονο Παλαιστίνιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ο οποίος νωρίτερα τα έκανε γυαλιά καρφιά προκαλώντας ζημιές σε περισσότερα από 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ολα συνέβησαν μετά τις 2:30 τη νύχτα όταν ο αλλοδαπός κινούμενος πεζός στο πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα άρχισε να χτυπά με τα χέρια του αλλά και ένα αντικείμενο που κρατάει τα σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών αυτοκίνητα.

Ο 29χρονος σπάει τζάμια και καθρέπτες αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα γύρω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα ενώ, παράλληλα, ουρλιάζει στα αραβικά.

Στο σημείο άμεσα καταφθάνει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ ενώ στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο άνδρας να τρέχει στην προσπάθεια του να αποφύγει τη σύλληψη.

Λίγο αργότερα ο Παλαιστίνιος θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί το Ερυθρό Σταυρό καθώς είχε τραυματιστεί στα χέρια του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.