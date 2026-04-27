Αναστάτωση στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεαρός άντρας προκάλεσε ζημιές σε 30 αυτοκίνητα
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα
Σοβαρές φθορές σε περίπου 30 σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Απριλίου ένας 29χρονος αλλοδαπός στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:50, όταν ο άνδρας, παλαιστινιακής καταγωγής, άρχισε να καταστρέφει αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος χτυπούσε τα οχήματα ακόμη και με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πράξης του.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
- Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»
- Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
- Cornelius Horgan: Ο διεθνούς φήμης acting coach έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό workshop
- Βασιλιάς Κάρολος: Επισκέπτεται τις ΗΠΑ στη σκιά του πολέμου στο Ιράν και του περιστατικού των πυροβολισμών
- Ένωση Διοικητικών Δικαστών για φθορές στο Εφετείο: Καταγγέλλει έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης»
- Χριστίνα Παππά: «Η γυναίκα που βοήθησα, μου έστειλε μήνυμα «θα πεθάνεις»
- Εγκαινιάστηκε ο νέος λιμένας Ιτέας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις