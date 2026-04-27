Αναστάτωση στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεαρός άντρας προκάλεσε ζημιές σε 30 αυτοκίνητα

Σοβαρές φθορές σε περίπου 30 σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Απριλίου ένας 29χρονος αλλοδαπός στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:50, όταν ο άνδρας, παλαιστινιακής καταγωγής, άρχισε να καταστρέφει αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος χτυπούσε τα οχήματα ακόμη και με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της πράξης του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τον ακινητοποίησαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.