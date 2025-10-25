Βίντεο-ντοκουμένο δείχνει 50χρονο να προκαλεί καταστροφές σε οχήματα στην Καλλιθέα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λίγη ώρα αργότερα επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό κάνοντας χρήση μαχαιριού.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το συμβάν στην Καλλιθέα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα το πλήρωμα ενός περιπολικού εντόπισε τον 50χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Θησεώς με την οδό Σπάρτης και τον κάλεσε για έλεγχο. Τότε ο 50χρονος σε έξαλλη κατάσταση έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως δείχνει βίντεο της ΕΡΤ ο άνδρας κινείται κοντά στα αμάξια της περιοχής και φαίνεται να οδηγείται προς το τζάμι ενός οχήματος, προβαίνοντας σε ζημιά.

Ακολούθως ο 50χρονος επιτέθηκε τρεις φορές στον έναν αστυνομικό τραυματίζοντας τον στον αριστερό βραχίονα, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε επιθετικά και προς τον οδηγό του περιπολικού, ο οποίος τον πυροβόλησε στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει.

Στους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τη χρήση τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. O αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ εις βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό.