Καλλιθέα: Βίντεο του 50χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό την ώρα που προκαλούσε φθορές
Βίντεο δείχνει έναν 50χρονο στην Καλλιθέα να προκαλεί φθορές σε οχήματα της περιοχής, λίγο πριν επιτεθεί σε αστυνομικό με μαχαίρι
- Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω
- Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
- Δέκα βήματα απεξάρτησης από το smartphone – Τα οφέλη της ψηφιακής αποτοξίνωσης
- Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι
Βίντεο-ντοκουμένο δείχνει 50χρονο να προκαλεί καταστροφές σε οχήματα στην Καλλιθέα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λίγη ώρα αργότερα επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό κάνοντας χρήση μαχαιριού.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Το συμβάν στην Καλλιθέα
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα το πλήρωμα ενός περιπολικού εντόπισε τον 50χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Θησεώς με την οδό Σπάρτης και τον κάλεσε για έλεγχο. Τότε ο 50χρονος σε έξαλλη κατάσταση έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Όπως δείχνει βίντεο της ΕΡΤ ο άνδρας κινείται κοντά στα αμάξια της περιοχής και φαίνεται να οδηγείται προς το τζάμι ενός οχήματος, προβαίνοντας σε ζημιά.
Ακολούθως ο 50χρονος επιτέθηκε τρεις φορές στον έναν αστυνομικό τραυματίζοντας τον στον αριστερό βραχίονα, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε επιθετικά και προς τον οδηγό του περιπολικού, ο οποίος τον πυροβόλησε στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει.
Στους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τη χρήση τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. O αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό νοσοκομείο.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ εις βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό.
- Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που έφτασε με βάρκα στην Κρήτη
- Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
- Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
- Ο ΟΗΕ έχει «πάψει να λειτουργεί» για τη Γάζα, τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας
- Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
- High-Ranking Gov’t Meeting on Threat of Water Shortage
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις