Αιματηρό επεισόδιο με δυο τραυματίες, έναν πολίτη από σφαίρα αστυνομικού και αστυνομικό από το μαχαίρι του πολίτη, σημειώθηκε τη νύχτα στην Καλλιθέα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επεισόδιο διαδραματίστηκε λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο επί της Λεωφόρου Θησέως (Ελευθερίου Βενιζέλου), στο ύψος της οδού Σπάρτης.

50χρονος τραυματίζει με μαχαίρι αστυνομικό και δέχεται πυροβολισμό από τον συναδέλφό του

Αστυνομικοί περιπολικού της Αμεσης Δράσης εντόπισαν κατά τη διάρκεια ελέγχου 50χρονο ημεδαπό να προκαλεί με μαχαίρι φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Αυτός, ωστόσο, αντέδρασε και επιτέθηκε επανειλημμένα με το μαχαίρι στους ενστόλους, τραυματίζοντας τον ένα στο αριστερό χέρι.

Ο δεύτερος αστυνομικός έβγαλε στη διάρκεια της συμπλοκής το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τον 50χρονο στο δεξιό πόδι με σκοπό να τον ακινητοποιήσει.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τη χρήση τουρνικέ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθεις στους δύο τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, ο αστυνομικός στο 401 Στρατιωτικό και ο δράστης με το μαχαίρι στο Λαϊκό.

Εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία

Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ έγινε γνωστό ότι σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Για το αιματηρό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία.