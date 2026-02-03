Ηράκλειο Κρήτης: Μπούκαραν σε σπίτι, προκάλεσαν φθορές, τραυμάτισαν άτομο και έκλεψαν ελαιουργικές βέργες
Ένας 21χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο μπούκαραν στο σπίτι όπου ζούσαν τρία άτομα Ρουμανικής καταγωγής, ένας 36χρονος, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 2 Φεβρουαρίου, σε χωριό του Ηρακλείου, στην Κρήτη, όταν δύο νεαροί άνδρες εισέβαλαν σε σπίτι και προκάλεσαν ζημιές ενώ τραυματίστηκε και ένα άτομο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr, ένας 21χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο μπούκαραν στο σπίτι όπου ζούσαν τρία άτομα Ρουμανικής καταγωγής, ένας 36χρονος, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος.
Συνελήφθη ο 21χρονος
Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στο σπίτι ενώ φεύγοντας πήραν δύο ελαιουργικές βέργες.
Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον 21χρονο ενώ ερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό εξετάζονται.
