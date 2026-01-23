Κορυδαλλός: Με την απειλή μαχαιριού έκανε τρεις απόπειρες ληστείας σε φαρμακεία μέσα σε λίγη ώρα
Ο 45χρονος δράστης μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε στον Κορυδαλλό να κινείται πεζός και συνελήφθη
Συνελήφθη, πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (19-1-2026), 45χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού για απόπειρα ληστείας κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος, πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας (19-1-2026), αποπειράθηκε με την απειλή μαχαιριού να αφαιρέσει χρήματα από υπάλληλο φαρμακείου στην περιοχή του Κορυδαλλού ενώ στη συνέχεια διέπραξε ακόμα δύο διαδοχικές απόπειρες ληστείας με την απειλή μαχαιριού σε φαρμακεία του Κορυδαλλού.
Προσπάθησε να διαφύγει
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά από αναζητήσεις, τον εντόπισαν να κινείται πεζός και του έκαναν σήμα για έλεγχο, ενώ στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας όμως μετά από πεζή καταδίωξη οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.
Εκεί ταυτοποιήθηκε ως δράστης των 3 απόπειρων ληστείας ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη των πράξεων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
