Βίντεο – ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ

Βίντεο ντοκουμέντα από την δραση της εγκληματικής οργάνωσης που «χτυπουσε» βενζινάδικα και μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής, έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας άτομο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της σπείρας δρουσαν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και χτυπουσαν κυρίως σε Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό.

<br />

Πώς δρουσαν

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος, ειτε μόνος του, ειτε μαζί με τον 32χρονο, εισέβαλλαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ που είχαν βάλει στοχο και με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, άδειαζαν ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ όπως φαίνεται και στα βίντεο φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

<br />

Οι άλλοι 3 φέρεται να παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή, μεταφέροντάς τους με τα αυτοκίνητα τους και τους περίμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 8.960 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

<br />

Ο ρόλος του μοντέλου

Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν είναι και μια 33χρονη, η οποία είχε υποστηρικτικό ρόλο μεταφέροντας τους δράστες με οχήματα ιδιοκτησίας της μαζί με τους άλλους 2 στα σημεία των ληστειών.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η 33χρονη φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό της σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις