Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
- Εντυπωσιακό - Τα Ιωάννινα έχουν τον ίδιο αριθμό ειδών πεταλούδας με ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
- Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
- Σε απόγνωση λόγω ευλογιάς και ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες και κτηνοτρόφοι – Έρχονται κινητοποιήσεις
Μια 37χρονη αλλοδαπή, η οποία, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις ληστειών, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.
Αναζητείται η συνεργός της
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως η συλληφθείσα μαζί με έτερη συνεργό που αναζητείται, το πρωί της ίδιας ημέρας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού σε βάρος 27χρονου αλλοδαπού, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του πορτοφόλι που περιείχε 800 ευρώ, ενώ με τον ίδιο τρόπο αφαίρεσαν από αυτοκίνητο 40χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Μενεμένης πορτοφόλι που, μεταξύ άλλων, περιείχε 150 ευρώ.
Εν συνεχεία προέκυψε ότι σε βάρος της 37χρονης εκκρεμεί απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
- Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
- Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
- Ο D3lta τραγουδάει για μια γενιά που παλεύει να νιώσει και να αντισταθεί
- Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες
- Food Waste – Greece in Top 3 in EU
- Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις