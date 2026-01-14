Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σε ενεχυροδανειστήριο – Άρπαξαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό
Η ληστεία σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη - Σύμφωνα με αναφορές οι δύο δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης.
Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (14/1) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Δύο άτομα εισέβαλλαν στο κατάστημα, που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και απέσπασαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε για εκφοβισμό.
Οι συνεργοί και το ενοικιαζόμενο ΙΧ
Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με αναφορές οι δράστες φέρεται να είχαν και δύο συνεργούς που επέβαιναν σε ΙΧ με νοικιασμένο από την περιοχή της Κοζάνης.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
