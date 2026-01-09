Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή των Αχαρνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11:30 περίπου δυο άτομα, εισέβαλλαν στο πλυντήριο και αφού απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο και έναν πελάτη άδειασαν το ταμείο, πήραν χρηματικό ποσο και από τον πελάτη.

Αμέσως τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.