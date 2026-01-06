Οι «Ροζ Πάνθηρες» έφυγαν με πατίνια μετά τη ληστεία

Δύο υπήκοοι Σερβίας, ηλικίας 46 και 48 ετών, βρίσκονταν πίσω από την εντυπωσιακή ληστεία κοσμηματοπωλείου στη Χαλκιδική, με τη λεία να αγγίζει τις 580.000 ευρώ.

Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος διαφυγής τους, καθώς εγκατέλειψαν τον χώρο χρησιμοποιώντας… ηλεκτρικά πατίνια.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή τους:

Συνελήφθησαν σε Κροατία και Βουλγαρία

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες, αφού αφαίρεσαν πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια, απομακρύνθηκαν με εμφανή ψυχραιμία από το ξενοδοχειακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το κατάστημα, επιβιβαζόμενοι στα πατίνια και κινούμενοι ανενόχλητοι στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είναι μέλη της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης «Ροζ Πάνθηρες», η οποία έχει εμπλακεί σε δεκάδες παρόμοιες υποθέσεις ληστειών κοσμηματοπωλείων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά από πολύμηνη έρευνα των ελληνικών Αρχών, οι δράστες ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν στο εξωτερικό. Ο ένας συνελήφθη στην Κροατία και ο δεύτερος στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ληστεία με λεία πάνω από 580.000 ευρώ σημειώθηκε το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν οι δύο άνδρες εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο και, υπό την απειλή όπλων, άδειασαν τις προθήκες, αφαιρώντας κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας, πριν τραπούν σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Ειδικότερα, φέρεται να προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα οχήματα καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, μαζί με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ.

Παράλληλα, ο 46χρονος, μαζί με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.