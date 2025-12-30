Χειροπέδες σε τρεις 15χρονους για ληστεία σε βάρος γυναίκας – Την έριξαν στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα
Στα χέρια της αστυνομίας τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.
Για ληστεία κατά συναυτουργία κατηγορούνται τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 ετών που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Αχαρνών, το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.25).
Οι ανήλικοι κατηγορούμενοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται, προσέγγισαν μια πεζή γυναίκα, ηλικίας 59 ετών, και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.
Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες.
Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη και μια 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
