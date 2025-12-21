Εξιχνιάστηκε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας με λεία 180.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 37χρονος και ένας 36χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα,, βραδινές ώρες της 15 Οκτωβρίου στην περιοχή της Κηφισιάς, οι 2 κατηγορούμενοι με την απειλή όπλου αφαίρεσαν από υπάλληλο εταιρείας τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ και διέφυγαν με μηχανή.

Μετά από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, που έχουν καταγράφει οι κινήσεις τους, ταυτοποιήθηκαν οι δύο συλληφθέντες ως δράστες της ένοπλης ληστείας.

Πως έδρασαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες φέρεται να προσέγγισαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού τον υπάλληλο της εταιρείας, γνωρίζοντας ότι μεταφέρει τις εισπράξεις της εταιρείας, και φορώντας κουκούλες και καπέλα, τον απείλησαν με όπλο και αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ.

Για τις μεταξύ τους συνομιλίες, όπως προέκυψε, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητών με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους ενώ παρατηρούσαν συστηματικά τυχόν διερχόμενα οχήματα από τα σπίτια τους.

Επίσης, το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη της ληστείας είναι ιδιοκτησίας του 37χρονου και οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση.

Μάλιστα, ο 37χρονος μια εβδομάδα μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας ενώ οι 2 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κλοπές.