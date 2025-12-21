Κηφισιά: Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία 180.000 ευρώ – Δύο συλλήψεις
Στο παρελθόν, ο 37χρονος και ο 36χρονος που κατηγορούνται για την ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά είχαν συλληφθεί συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων
Εξιχνιάστηκε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας με λεία 180.000 ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 37χρονος και ένας 36χρονος.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.
Συγκεκριμένα,, βραδινές ώρες της 15 Οκτωβρίου στην περιοχή της Κηφισιάς, οι 2 κατηγορούμενοι με την απειλή όπλου αφαίρεσαν από υπάλληλο εταιρείας τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ και διέφυγαν με μηχανή.
Μετά από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, που έχουν καταγράφει οι κινήσεις τους, ταυτοποιήθηκαν οι δύο συλληφθέντες ως δράστες της ένοπλης ληστείας.
Πως έδρασαν
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες φέρεται να προσέγγισαν με μηχανή μεγάλου κυβισμού τον υπάλληλο της εταιρείας, γνωρίζοντας ότι μεταφέρει τις εισπράξεις της εταιρείας, και φορώντας κουκούλες και καπέλα, τον απείλησαν με όπλο και αφαίρεσαν τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ.
Για τις μεταξύ τους συνομιλίες, όπως προέκυψε, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητών με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους ενώ παρατηρούσαν συστηματικά τυχόν διερχόμενα οχήματα από τα σπίτια τους.
Επίσης, το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν για τη διάπραξη της ληστείας είναι ιδιοκτησίας του 37χρονου και οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση.
Μάλιστα, ο 37χρονος μια εβδομάδα μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας ενώ οι 2 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κλοπές.
- Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
- Έλον Μασκ:Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με 749 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [21.12 – 27.12.2025]
- Ντόρα Γιαννακοπούλου: Πέθανε η πολυσχιδής δημιουργός του θεάτρου, του τραγουδιού και της λογοτεχνίας
- Εστησαν rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας στο Γαλάτσι με DJ και φωτορυθμικά
- Ποια χώρα είναι πρώτη παγκοσμίως στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων
- «Βασιλιάς» ο Ολυμπιακός στην πυγμαχία, «σφράγισε» το πρωτάθλημα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις