Ρόδος: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε κοσμητοπωλείο – Πώς έφτασαν στα ίχνη των κακοποιών

Η υπόθεση της ένοπλης ληστείας σε χρυσοχοείο στα Κολύμπια, στη Ρόδο το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 έφερε στην επιφάνεια μια βίαιη και σχεδιασμένη με ακρίβεια επιχείρηση που σημάδεψε το νησί.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ-καρέ τη ληστεία από κάμερες ασφαλείας, συγκέντρωσαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, διασταύρωσαν κινήσεις και μισθώσεις οχημάτων και εξιχνίασαν την υπόθεση.

Το χρονικό της επίθεσης και ο ξυλοδαρμός

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, μεταξύ 20:30 και 20:44 τη νύχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου μέσω μασκών σιλικόνης και περουκών προσέγγισαν τον 56χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου στην οδό Λονδίνου στα Κολύμπια.

Εκμεταλλεύθηκαν τη στιγμιαία μετακίνησή του στον πίσω ακάλυπτο χώρο και τον αιφνιδίασαν. Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός με γροθιές στο πρόσωπο και ακινητοποίηση με πλαστικά δεματικά στα χέρια. Ο ένας κρατούσε τον 56χρονο καθηλωμένο ενώ ο άλλος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να αφαιρεί κοσμήματα από προθήκες.

Σε κάποιο σημείο ο φύλακας δράστης απομακρύνθηκε στο εσωτερικό και απείλησε ότι έφερε όπλο.

Ο ιδιοκτήτης βρήκε περιθώριο να προσεγγίσει το κατάστημα, πίεσε το ασύρματο μπουτόν απελευθέρωσης καπνού που διαθέτει το σύστημα ασφαλείας και ανέβηκε στην ταράτσα από όπου είδε τους ληστές να διαφεύγουν πεζοί. Αφαιρώντας τα δεματικά κατάφερε να μεταβεί στο διπλανό φαρμακείο και να ζητήσει βοήθεια.

Η εικόνα του μετά την επίθεση ήταν συγκλονιστική όπως προκύπτει από όσα ο ίδιος περιέγραψε σε τηλεοπτική συνέντευξη, μιλώντας για έντονες ρινορραγίες και αιμορραγία από τα αυτιά και για φόβο άμεσου κινδύνου για τη ζωή του.