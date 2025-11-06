Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (06/11) στο φράγμα του ποταμού Αλιάκμονα, στην Ημαθία, όταν σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος ενός ζευγαριού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη

Λίγο μετά τις 9:00 ένας άνδρας επιχείρησε να ληστέψει ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης (newsima.gr) ο δράστης πλησίασε το όχημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο, απαιτώντας από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.

Συμπλοκή

Ο άνδρας που βρισκόταν μαζί με την κοπέλα του αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας τον επίδοξο ληστή ο οποίος χειρουργείται στο νοσοκομείο της Βέροιας. Η κοπέλα, σοκαρισμένη, κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος. Οι δύο νεαροί δίνουν καταθέσεις σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο και αναμένονται τα αποτελέσματα για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο δράστης.