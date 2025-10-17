Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Τον φόβο και τον τρόμο έζησε υπάλληλος καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στον χώρο και, υπό την απειλή όπλου, άρπαξαν δεκάδες κινητά τηλέφωνα μεγάλης αξίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης (15/10) Οκτωβρίου, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη.

Οι δύο δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν πλήρως τα πρόσωπά τους. Μόλις μπήκαν στο κατάστημα, απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο, απαιτώντας να τους παραδώσει τα κινητά τηλέφωνα.

Όλα έγιναν σε δύο λεπτά

Οι δύο ληστές κινήθηκαν με απόλυτη ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, άρπαξαν από τα ράφια 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας 52.000 ευρώ, τις έβαλαν σε μια μαύρη τσάντα και εξαφανίστηκαν.

Η όλη επιχείρηση των ληστών διήρκεσε λιγότερο από δύο λεπτά. Αμέσως μετά, οι δύο άνδρες βγήκαν από το κατάστημα, επιβιβάστηκαν στη μοτοσικλέτα τους και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά έχει αναλάβει την προανάκριση. Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.