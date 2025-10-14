view
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
14 Οκτωβρίου 2025 | 20:51
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
Spotlight

Προσποιούνταν τον διανομέα για να παραπλανεί τις Αρχές. Χτυπούσε πισώπλατα, αιφνιδιάζοντας τα θύματά του. Τραβούσε με βία τις τσάντες τους, χωρίς να τον νοιάζει αν θα τραυματιστούν.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του «τσαντάκια» σε βάρος μίας 39χρονης στη Νίκαια, κόβει την ανάσα.

«Μου επιτέθηκε πισώπλατα»

«Ο δράστης φορούσε κράνος γνωστής εταιρείας διανομής φαγητού. Μου επιτέθηκε πισώπλατα, μου τράβηξε την τσάντα, με αποτέλεσμα να πέσω στον δρόμο και να τραυματιστώ», είπε η ίδια.

Με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης πραγματοποιούσε άγριες επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες. Η δράση του σταμάτησε πριν από λίγες ημέρες, αμέσως μετά από χτύπημα που έκανε σε βάρος μίας 67χρονης, η οποία μίλησε στο MEGA.

«Μόλις είχαμε βγει από το σπίτι, ο δράστης ήρθε με δύναμη και μου άρπαξε την τσάντα από το χέρι, που είχα μέσα το πορτοφόλι μου, το κινητό και τα γυαλιά μου. Δεν φορούσε κράνος, ειδοποίησα αμέσως την Αστυνομία για να καταγγείλω το περιστατικό. Μου έδειξαν κάποιες φωτογραφίες και έτσι τον αναγνώρισα.

Συνελήφθη

Σε αναζητήσεις που έκαναν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ λίγο αργότερα, εντόπισαν τον 41χρονο στην Αγία Βαρβάρα, όπου τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διαπράξει τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης όπου με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»

Ο Βραζιλιάνος άσος Νεϊμάρ προτάθηκε στις δυο ιταλικές ομάδες όμως δεν θέλησαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο από τον Ιανουάριο και μετά που λήγει το συμβόλαιό του με την Σάντος

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
«Εφεδρείες» 14.10.25

Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές - Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
