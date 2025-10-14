Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Προσποιούνταν τον διανομέα για να παραπλανεί τις Αρχές. Χτυπούσε πισώπλατα, αιφνιδιάζοντας τα θύματά του. Τραβούσε με βία τις τσάντες τους, χωρίς να τον νοιάζει αν θα τραυματιστούν.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του «τσαντάκια» σε βάρος μίας 39χρονης στη Νίκαια, κόβει την ανάσα.

«Μου επιτέθηκε πισώπλατα»

«Ο δράστης φορούσε κράνος γνωστής εταιρείας διανομής φαγητού. Μου επιτέθηκε πισώπλατα, μου τράβηξε την τσάντα, με αποτέλεσμα να πέσω στον δρόμο και να τραυματιστώ», είπε η ίδια.

Με τον ίδιο τρόπο, ο δράστης πραγματοποιούσε άγριες επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες. Η δράση του σταμάτησε πριν από λίγες ημέρες, αμέσως μετά από χτύπημα που έκανε σε βάρος μίας 67χρονης, η οποία μίλησε στο MEGA.

«Μόλις είχαμε βγει από το σπίτι, ο δράστης ήρθε με δύναμη και μου άρπαξε την τσάντα από το χέρι, που είχα μέσα το πορτοφόλι μου, το κινητό και τα γυαλιά μου. Δεν φορούσε κράνος, ειδοποίησα αμέσως την Αστυνομία για να καταγγείλω το περιστατικό. Μου έδειξαν κάποιες φωτογραφίες και έτσι τον αναγνώρισα.

Συνελήφθη

Σε αναζητήσεις που έκαναν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ λίγο αργότερα, εντόπισαν τον 41χρονο στην Αγία Βαρβάρα, όπου τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διαπράξει τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης όπου με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.