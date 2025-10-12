Καισαριανή: Καρέ-καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών – Βίντεο-ντοκουμέντο
Η ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καισαριανή με τρεις δράστες να εισβάλουν στο κατάστημα απειλώντας με όπλο τον ιδιοκτήτη
- Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό - Νεαρός ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου
- Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
- Συνελήφθη ο τσαντάκιας με τη μηχανή σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Πώς προσέγγιζε και τραυμάτιζε τις γυναίκες θύματα
- Φάρσαλα: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε εκκοκκιστήριο – Ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο
Με το πιστόλι να σημαδεύει στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου, ο «άγουρος» ληστής και η παρέα του εισβάλλουν σε πρακτορείο τυχερών παιγνιδιών λίγα λεπτά πριν από τις 22.00 χθες το βράδυ στην Καισαριανή.
Ο πιστολέρο δίνει εντολές, οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλευρίζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη.
Ο αρχηγός και οι συνεργοί
Με κοφτές κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα. Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο πιστολέρο δώσει το σύνθημα, φεύγουν.
Φοράνε κουκούλες, όχι όμως γάντια, και αδιαφορούν αν τους καταγράφουν οι κάμερες. Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, η ληστεία της συμμορίας έχει ολοκληρωθεί.
11 επιθέσεις σε έναν μήνα
Στη Σαλαμίνα, σπείρα 6 νεαρών, ανάμεσά στους και δύο ανήλικοι, είχαν χτυπήσει 11 φορές τον τελευταίο μήνα.
Καφετέριες, καταστήματα, ακόμα και μία εκκλησία είχαν γίνει στόχος.
Οι αστυνομικοί είχαν στην κατοχή τους βίντεο από πολλές επιθέσεις. Ο τρόπος δράσης ίδιος, το προφίλ των δραστών παραπέμπει σε ανήλικους.
Όπως αποκαλύπτεται, 17χρονος μαζί με έναν 22χρονο είναι οι αρχηγοί.
Μαζί, στις 02.30 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής χτύπησαν την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Άνοιξαν ένα γραφείο στην αυλή του ιερού ναού και άρπαξαν μία εικόνα της Παναγίας αξίας 4.000 ευρώ.
Με οδηγό το υλικό από τις κάμερες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο αρχηγό. Ο νεαρός «έδωσε» όλους τους υπόλοιπους και αποκάλυψε ότι εκτός από τις 11 κλοπές που έκανε η συμμορία, ο ίδιος είχε χτυπήσει άλλες 8 φορές.
- Δανία – Ελλάδα: Ο Ιωαννίδης «αγγίζει» το γκολ, αλλά κάνει κακό κοντρόλ (vid)
- Amol Kohli: Στα 15 του σέρβιρε τραπέζια σε αλυσίδα εστιατορίων – 22 χρόνια μετά έγινε ο ιδιοκτήτης της
- Δανία – Ελλάδα: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Εθνικής στο ξεκίνημα (vids)
- Πότε θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ
- Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
- Συναγερμός στο Λιμενικό: Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις