Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 14:02
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron
Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις

Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της συμμορίας ανηλίκων που είχαν «ρημάξει» πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς ανήλικοι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, και ένας 20χρονος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι […]

Αναστασία Σταματοπούλου
ΡεπορτάζΑναστασία Σταματοπούλου
Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της συμμορίας ανηλίκων που είχαν «ρημάξει» πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς ανήλικοι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, και ένας 20χρονος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο.

Βίντεο – ντοκουμέντα από τις επιθέσεις

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών.

Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»
Ελλάδα 06.12.25 Upd: 14:18

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»

Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου ή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 06.12.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου για τη 13η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα - Η επόμενη μέρα

Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα

Γεωργία Κακή
Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος - Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού είναι «πολύ σημαντικό»

Σύνταξη
Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός
Water Polo League γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:30 την αναμέτρηση Ρέθυμνο – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»
Στη μνήμη του 06.12.25

Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναφέρονται στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις από την Πατησίων

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο