Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της συμμορίας ανηλίκων που είχαν «ρημάξει» πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς ανήλικοι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, και ένας 20χρονος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι […]
Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της συμμορίας ανηλίκων που είχαν «ρημάξει» πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς ανήλικοι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, και ένας 20χρονος.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο.
Βίντεο – ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
Πώς δρούσαν
Ως προς τον τρόπο δράσης τους τα μέλη της συμμορίας, κινούμενοι πεζή κυρίως βραδινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα πρακτορεία στόχους τους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία και μάλιστα την ώρα των ληστειών.
