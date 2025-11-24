Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Κυριακής (23-11-2025) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Αχαρνών, 5 ανήλικοι 13, 15 και 16 ετών, καθώς και ενήλικος 19 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Αστυνομία, οι νεαροί νωρίς το πρωί της Κυριακής διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο στην περιοχή των Αχαρνών και προκάλεσαν φθορές σε υαλοπίνακα.

Τους εντόπισαν σε κοντινό σημείο

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κλήθηκαν στο σημείο και κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν τους 6 κατηγορούμενους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

Κατά την εξέτασή τους ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της διάρρηξης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.