Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια – Άρπαξε το ταμείο και έφυγε με το όπλο στο χέρι
Ο μαυροφορεμένος δράστης με την κουκούλα έκανε «ποδαρικό» σε κεντρικό ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια επί της Πέτρου Ράλλη
Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε χθες Πρωτοχρονιά γνωστό ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια.
Ο δράστης εισέβαλε στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρο παντελόνι.
Με την απειλή όπλου
Με την απειλή όπλου ακινητοποίησε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους και άρπαξε όλο το συρτάρι από την ταμειακή μηχανή με τα χρήματα που είχε μέσα.
Στη συνέχεια με απόλυτη ψυχραιμία απομακρύνθηκε κρατώντας στο ένα χέρι το πιστόλι χωρίς να το κρύβει και στο άλλο το συρτάρι από την ταμειακή μηχανή.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον μαυροφορεμένο δράστη με το όπλο στο χέρι την ώρα που έχει βγει από το ζαχαροπλαστείο και απομακρύνεται με αργά βήματα.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει και άλλες ληστείες σε καταστήματα της περιοχής.
