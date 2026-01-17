Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε ξενοδοχείο – Άρπαξαν 3.500 ευρώ, συνελήφθη ανήλικος
Συνελήφθη ένας 17χρονος ενώ η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει και τον δεύτερο δράστη
Ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άγνωστοι ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.
