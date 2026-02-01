newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μία κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην παλαιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Ο πωλητής, 54 ετών, προσπάθησε να τους εμποδίσει, πιάστηκε με τα χέρια από  το παράθυρο του οδηγού και μετά από 200 μέτρα το άφησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι δράστες διέφυγαν και το αυτοκίνητο εντοπίστηκε λίγο αργότερα καμένο σε παράπλευρο σημείο της εθνικής.

Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, ενώ η αξία των κοσμημάτων που βρίσκονταν στο όχημα και εκλάπησαν, σύμφωνα στον ιδιοκτήτη, ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

