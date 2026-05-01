Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 08:00

Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Άλλο ένα ελληνικό παράδοξο αναδεικνύει η τελευταία έκθεση της Εurostat για την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη.

Στα σπίτια μας, όπως και γενικότερα στην ιδιωτική σφαίρα, φαίνεται να παίζουμε την ψηφιακή τεχνολογία, ειδικά το ΑΙ, στα δάχτυλα. Αντίθετα, στον επιχειρηματικό κλάδο, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στις υποδομές, η ψηφιοποίηση κινείται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα.

Για παράδειγμα, είμαστε από τα πιο γρήγορα «ψηφιακά πηρούνια» στην Ευρώπη, καθώς διαπρέπουμε στις online παραγγελίες έτοιμου φαγητού. Το 64% των Ελλήνων έχει παραγγείλει online ντελίβερι από εστιατόριο τους τελευταίους τρεις μήνες, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (33%). Οι μόνοι που μας ξεπερνάνε σε διαδικτυακή μάσα είναι τα αδέλφια μας οι Κύπριοι και οι Μαλτέζοι, με ποσοστά 79% και 75% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά όμως το επίπεδο της ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων, είμαστε τρίτοι από το τέλος, πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η κατάσταση ειναι χειρότερη για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. To 44% των ΜμΕ χαρακτηρίζεται ως «πολύ χαμηλής ψηφιακής έντασης», έναντι 28% στην Ευρώπη. Αντίθετα, μόλις 19% χαρακτηρίζεται «υψηλής ψηφιακής έντασης», έναντι 27,5% στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στη χρήση τεχνολογιών ΑΙ, κυρίως για ιδιωτικούς λόγους. – πηγή: Eurostat

Πρώτοι στη χρήση ΑΙ, αλλά μόνο για την πάρτη μας

Αντίτστοιχα, είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ο ένας στους δύο Έλληνες με πρόσβαση στο διαδίκτυο (49,5%) έχει χρησιμοποιήσει ΑΙ το τελευταίο τρίμηνο, έναντι 35% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ενώ όμως στην προσωπική μας ζωή κοντεύουμε να γίνουμε «κολλητοί» με το chatGPT και άλλα παρόμοια ΑΙ chatbot, στη δουλειά κάνουμε ότι δεν τα ξέρουμε.  Λιγότερες από μία στις δέκα επιχειρήσεις (8,9%) χρησιμοποιούν τεχνολογίες ψηφιακής νοημοσύνης, έναντι 20% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ποσοστό αυτό μας κατατάσσει τέταρτους από το τέλος, ελάχιστα πιο πάνω από τη Βουλγαρία και την Πολωνία (8,6% και 8,4%). Ουραγοί στη χρήση ΑΙ ειναι οι επιχειρήσεις στη Ρουμανία, με 5,2%.

Σε ό,τι αφορά όμως το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν ΑΙ για επαγγελματικούς λόγους, βρισκόμαστε λίγο πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (18% έναντι 16,4%).

Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, σε ατομικό επίπεδο, είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι οι επιχειρήσεις σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και οργάνωσης.

Το 51% των Ελλήνων έχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες – έναντι 61% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη 2026

Η νέα διαδραστική έκθεση της Εurostat για την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη (Digitalisation in Europe 2026), εξετάζει τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών και την ψηφιακή μετάβασης σε μια σειρά τομείς.

Αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού. Εξίσου σημαντική είναι η ψαλίδα στην απασχόληση στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ ή ΤΠ), την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους περισσότερους τομείς που αφορούν την ψηφιοποίηση, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά τη χαμηλή ψηφιοποίηση, έχουν ελάχιστα καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 25% των ελληνικών επιχειρήσεων πραγματοποιεί ψηφιακές πωλήσεις, έναντι 23,6% στην ΕΕ.

Όμως σε επίπεδο παραγωγικών επενδύσεων σε ψηφιακές υπηρεσίες (π.χ. αγορά τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους), αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, το χάσμα με την Ευρώπη επιμένει.

Το 90% των Ελλήνων διαβάζει οnline ειδήσεις – έναντι 71% στην ΕΕ

Τεχνοφρικιά στο σπίτι, τεχνο-σκεπτικιστές στη δουλειά;

Στην προσωπική μας ζωή οι Έλληνες είμαστε «γκατζετάκηδες». Τρελαινόμαστε να δοκιμάζουμε τα καινούργια apps, να ανταλάσσουμε memes στα social media, να αναζητούμε συμβουλές για την υγεία, την ψυχολογία, ακόμα και τα γκομενικά μας στα ψηφιακά ψαχτήρια. Τα δε νεαρά ελληνόπουλα 16-24 ετών, είναι εξπέρ στις ηλεκτρονικές αγορές, στις οποίες επιδίδονται με μεγαλύτερη μανία από τον μέσο όρο των συνομηλίκων τους στην ΕΕ (91% έναντι 84%). Το 82% των Ελλήνων χρηστών ίντερνετ έχουν social media, έναντι 72% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επίσης είμαστε από τους πλέον φανατικούς αναγνώστες ηλεκτρονικών ΜΜΕ, με το 90% να ενημερώνεται online, έναντι 71% στην ΕΕ.

Σε γενικές γραμμές οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα αναπτύσσονται μεν ραγδαία, αλλά υστερούν σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση στην ΕΕ ως προς το ποσοστό πρόσβασης των νοικοκυριών στο ίντερνετ (περίπου 89% έναντι 95% στην ΕΕ). Αν όμως συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με δέκα χρόνια πριν, όταν πρόσβαση στο ίντερνετ είχε μόνο το 68%, έχουμε κάνει άλματα.

Υστερούμε στις ψηφιακές δεξιότητες

Περίπου ο ένας στους δύο Έλληνες (51%) κατέχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι γνωρίζουμε από υπολογιστές και προγραμματισμό, αλλά ότι μπορούμε να χειριστούμε στοιχειωδώς υπολογιστή, ποντίκι και πληκτρολόγιο, να στείλουμε μέιλ, να πληρώσουμε λογαριασμούς μέσω ίντερνετ κ.λπ. Στην ΕΕ τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και πάνω κατέχει το 61% του πληθυσμού. Στις πρώτες θέσεις  βρίσκονται η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Δανία με ποσοστά άνω του 80%.

Η Ελλάδα είναι τελευταία στην ΕΕ στο μερίδιο απασχόλησης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Ουραγοί στην απασχόληση στις τεχνολογίες πληροφορίας

Αν στις ψηφιακές δεξιότητες απλώς υστερούμε, στην απασχόληση πατώνουμε κυριολεκτικά.

Μόνο το 2,5% των απασχολούμενων είναι επαγγελματίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, πίσω από τη Ρουμανία (2,7%) και σε μεγάλη απόσταση από τις αμέσως επόμενες θέσεις (Ιταλία, Σλοβακία, με 4,4% και 4,5%).

Στο μέσο όρο της ΕΕ οι ειδικοί ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν το 5% του συνόλου της απασχόλησης. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10 εκατομμύρια εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους ψηφιακούς στόχους της ΕΕ, ο αριθμός αυτός πρέπει να έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί ως το 2030 – στα 20 εκατομμύρια εργαζόμενους, με ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

Τα υψηλότερα ποσοστά εργαζόμενων στις τεχνολογίες πληροφοριών έχουν η Σουηδία, το Λουξεμβούργο (9% αμφότερες) και η Φινλανδία (8%).

Παρά την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, ο κλάδος των ΤΠΕ παραμένει ανδροκρατούμενος (81% άνδρες – 19% γυναίκες). Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών ειδικών ΤΠΕ έχουν οι Ρουμανία (28%), Λετονία (26%), Βουλγαρία και Σουηδία (25% αμφότερες).

Παραγωγικό υπόδειγμα

Τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης στις ΤΠΕ,  σε συνδυασμό με το χαμηλό βαθμό ψηφιακής έντασης των επιχειρήσεων, είναι ενδεικτικά ενός μοντέλου απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται πρωτίστως στην ένταση εργασίας και δευτερευόντως στις υψηλές τεχνολογίες και την ένταση γνώσης.

Την υστέρηση της Ελλάδας σε μερίδια απασχόλησης στους τομείς έντασης γνώσης και τεχνολογίας σχολιάζει και το ΙΟΒΕ στην τελευταία του έκθεση. Όπως σημειώνει, το χάσμα με την ΕΕ διευρύνεται, η πρόοδος είναι πολύ αργή και η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στη διαδικασία μετάβασης σε ένα πιο σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα.

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Ο διπλός συμβολισμός της Πρωτομαγιάς - Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Στράτος Ιωακείμ
Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γ

Αρχοντία Κάτσουρα
Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

