Ουραγός η Ελλάδα στην απασχόληση σε τεχνολογία και γνώση
Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 08:00

Ουραγός η Ελλάδα στην απασχόληση σε τεχνολογία και γνώση

Η ψαλίδα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ στην απασχόληση σε τομείς έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας, ολοένα διευρύνεται. Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Την απασχόληση σε τομείς έντασης γνώσης και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ στην τελευταία του έκθεση.

Τονίζει ότι η Ελλάδα παραδοσιακά υστερεί σε σύγκριση με την ΕΕ σε μερίδια απασχόλησης σε τομείς αιχμής που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να προσφέρουν ποιοτικές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για τους τομείς υψηλής τεχνολογίας, τις υπηρεσίες που συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία και ένταση γνώσης, τη μεταποίηση υψηλής και μέσης τεχνολογίας και τις υπηρεσίες έντασης γνώσης.

Επίσης το ΙΟΒΕ διαπιστώνει ότι παρά την πρόσφατη σημαντική αύξηση των μεριδίων απασχόλησης σε ορισμένους από τους παραπάνω τομείς, το χάσμα με την ΕΕ διευρύνεται αντί να γεφυρώνεται.

Τάσεις στην απασχόληση σε Ελλάδα και ΕΕ

Εκτός από τη γενική κατανομή της απασχόλησης σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει αναλυτικά δεδομένα και για την απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, οι οποίοι μπορεί να αφορούν είτε τη μεταποίηση είτε τις υπηρεσίες. Θεωρητικά και ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να προσφέρει θέσεις απασχόλησης σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης. Αυτό όμως προϋποθέτει γενναίες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της αγροτικής οικονομίας, ώστε να ωφεληθούν εκείνοι που πραγματικά παράγουν και όχι οι «φραπεδο-χασάπηδες» των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κλάδοι υψηλής τεχνολογίας

Όπως εξηγεί η ανάλυση του ΙΟΒΕ, ως υψηλή τεχνολογία νοείται η τεχνολογία που βρίσκεται στην αιχμή. Μπορεί να οριστεί είτε ως η πιο σύνθετη είτε ως η πιο πρόσφατη τεχνολογία στην αγορά. Παραδείγματα κλάδων υψηλής τεχνολογίας αποτελούν η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και η κατασκευή αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών και συναφών μηχανημάτων.

Υπηρεσίες έντασης γνώσης

Οι υπηρεσίες έντασης γνώσης είναι εκείνες που περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία, συσσώρευση ή διάδοση γνώσης. Παραδείγματα κλάδων υψηλής έντασης γνώσης είναι οι τηλεπικοινωνίες, ο προγραμματισμός και η επιστημονική έρευνα. Υπάρχει επικάλυψη των δύο ευρύτερων κατηγοριών χωρίς, ωστόσο, αυτή να είναι πλήρης.

Η απασχόληση πριν την κρίση

Το 2008, το έτος πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης, η  Ελλάδα ξεπερνούσε σε ποσοστά απασχόλησης την ΕΕ στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στα ορυχεία, καθώς και στην κατηγορία εμπόριο, διαμονή και εστίαση». Αντίθετα, μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων της ΕΕ, σε σύγκριση με την Ελλάδα, απασχολούνταν στη μεταποίηση και στις λοιπές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα  η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, μαζί με τον κλάδο των ορυχείων ανέρχονταν στο 11,4% του συνόλου των απασχολούμενων, έναντι 6,1% στην ΕΕ. Οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση ήταν το 11,8% του συνόλου, έναντι 18% στην ΕΕ. Στον τομέα «ενέργεια-κατασκευές» βρισκόμασταν στο ίδιο και ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από την ΕΕ (10% έναντι 9,7%), αντανακλώντας την άνθηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Το εμπόριο, η διαμονή και η εστίαση ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι κλάδοι στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το 26,9% της απασχόλησης, έναντι 19,6% στην ΕΕ. Αντιθέτως στις λοιπές υπηρεσίες, η Ελλάδα υστερούσε σημαντικά σε σύγκριση με την ΕΕ, στο 39,8% έναντι 46%.

Αλλάζουν τα δεδομένα

Το 2024 (το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν συγκεντρωτικά πανευρωπαϊκά στοιχεία) τα δεδομένα αλλάζουν. Στην ΕΕ τωβ 27 σημειώνεται μετατόπιση της απασχόλησης από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής προς τις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ στην Ελλάδα καταγράφεται παρόμοια τάση αλλά λιγότερο έντονη, με το μερίδιο απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και τα ορυχεία να μειώνεται οριακά, στο 11,2%.

Αν απομονώσουμε ωστόσο τον πρωτογενή τομέα, υπάρχει σημαντική μείωση στις θέσεις απασχόλησης, κατά -14,9%, όπως σημειώνει αντίστοιχη έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Εκεί που η απασχόληση κυριολεκτικά βούλιαξε, είναι στον κλάδο «ενέργεια-κατασκευές». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, όπως τα παραθέτει το ΙΟΒΕ, το συνολικό μερίδιο απασχόλησης υποχώρησε  στο 6%. Δηλαδή χάθηκε πάνω από μία στις τρεις θέσεις εργασίας.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ κάνει μια διαφορετική ανάγνωση των ίδιων στοιχείων από ό,τι το ΙΟΒΕ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα παρέμενε ως και το 2024 μόλις στο 72,6% του αντίστοιχου αριθμού του 2009, ποσοστό που ισοδυναμεί με απώλεια 264.300 θέσεων εργασίας.

Ουραγοί στη μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας

Η Ελλάδα, η οποία ούτως ή άλλως υστερούσε σημαντικά σε σχέση με την ΕΕ στην απασχόληση σε τομείς αιχμής, δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει τη θέση της. Αντιθέτως, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταποίηση υψηλής και μέσης τεχνολογίας τα ήδη πολύ χαμηλά ποσοστά έχουν μειωθεί κι άλλο, από το 1,7% στο 1,4%.

Στην ΕΕ παρατηρήθηκε επίσης η ίδια τάση, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό. Τα ποσοστά απασχόλησης στη μεταποίηση υψηλής και μέσης τεχνολογίας, παραμένουν τέσσερις φορές υψηλότερα από ό,τι στην Ελλάδα (5,9%).

Αν μάλιστα συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις μέχρι πρόσφατα πιο αδύναμες οικονομίες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, η ψαλίδα είναι ακόμα μεγαλύτερη, κατατάσσοντας την Ελλάδα ουραγό.

Διευρύνεται το χάσμα με την ΕΕ

Η απασχόληση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, αυξήθηκε αλλά με αργό ρυθμό, ενώ το χάσμα με την ΕΕ μεγάλωσε. Συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία στοιχεία, μόλις το 3,2% των απασχολούμενων στην Ελλάδα εργάζεται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, έναντι 5,1% στην ΕΕ.

Η απόσταση από την Ευρώπη διευρύνεται και στις άλλες υποκατηγορίες. Στις υπηρεσίες που συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία και ένταση γνώσης, το μερίδιο απασχόλησης στην Ελλάδα είναι μόλις 2,6%, έναντι 4%στην ΕΕ.

Τέλος, ενώ έχει αυξηθεί αισθητά η απασχόληση στις υπηρεσίες έντασης γνώσης (στο 37,7% έναντι 32,5%), η αύξηση στην Ευρώπη ήταν πολύ μεγαλύτερη (στο 41,5% από 35,4%), με αποτέλεσμα το χάσμα να διευρύνεται.

Ισχνό τεχνολογικό αποτύπωμα

Το ΙΟΒΕ κάνει λόγο για «ισχνό τεχνολογικό αποτύπωμα της απασχόλησης και της παραγωγικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας». Υπογραμμίζει ότι η δυναμική αύξησης της απασχόλησης σε τομείς τεχνολογίας είναι εξαιρετικά αργή και δεν στοιχειοθετεί διαδικασία σύγκλισης με τα αντίστοιχα επίπεδα της πλειονότητας των κρατών μελών της ΕΕ.

«Η υστέρηση αυτή αναδεικνύει προκλήσεις καθώς η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στη διαδικασία μετάβασης σε ένα πιο σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα που στηρίζεται στη συσσώρευση γνώσης και τη δημιουργία και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών», καταλήγει η έκθεση.

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Σύνταξη
Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Σύνταξη
Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Σύνταξη
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Σύνταξη
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
