Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία

Το ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι από τους πιο αγχωμένους στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι καινούργιο. Μας το λένε όλες οι σχετικές έρευνες, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από θεσμικούς φορείς.

Η πολυεθνική εταιρεία δημοσκοπήσεων Gallup, η αρχαιότερη του είδους της, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση την Έκθεση για την Κατάσταση του Παγκόσμιου Εργατικού Δυναμικού (State of the Work Global Force).

H έκθεση του 2026, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, απονέμει για άλλη μια φορά στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στο εργασιακό άγχος. Στο σκέλος της έρευνας που εξετάζει πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι καθημερινά στη δουλειά τους, το 61% απαντά ότι βιώνει άγχος σε μεγάλο βαθμό.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μπροστά από τους Μαλτέζους και τους Κύπριους (57% και 56% αντίστοιχα). Έντονο άγχος σε καθημερινή βάση βιώνουν επίσης οι Ιταλοί και Ισπανοί εργαζόμενοι, σε ποσοστό 51% και 47% αντίστοιχα.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το καθημερινό άγχος κατατρώει τους 4 στους 10 εργαζόμενους (39%).

Οι εργαζόμενοι

Για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, αξίζει να δούμε και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Η έκθεση για την Κατάσταση του Παγκόσμιου Εργατικού Δυναμικού καταγράφει σε ετήσια βάση τους παρακάτω δείκτες:

Εργασιακή δέσμευση. Κατά πόσο νιώθει κανείς ότι η δουλειά που κάνει τον γεμίζει και τον κινητοποιεί.

Αποτίμηση της ποιότητας ζωής. Πώς αυτό-αξιολογεί κάθε εργαζόμενος συνολικά το επίπεδο της ευημερίας που έχει στη ζωή του, σε τρεις κλίμακες: Ευημερεί, δυσκολεύεται ή υποφέρει.

Καθημερινά συναισθήματα στον εργασιακό χώρο: Άγχος, θυμός, θλίψη, μοναξιά.

Αγορά εργασίας: Αν είναι καλή εποχή ή όχι για να βρει κανείς δουλειά.

Ποιοι δείκτες επιδεινώνονται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι δείκτες που αφορούν την ευημερία στη ζωή και την εργασία, βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, σημαντικά πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι επιδεινώνονται σταθερά την τελευταία τριετία – αν και βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Από την άλλη, έχουν αυξηθεί οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι τώρα είναι μια καλή εποχή για να βρει κανείς δουλειά. Η βελτίωση του συγκεκριμένου δείκτη συνδέεται με τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Εργασιακή δέσμευση

Στην Ελλάδα η εργασιακή δέσμευση βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά παραμένει υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γενικά οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναφέρουν τα χαμηλότερα ποσοστά εργασιακής δέσμευσης παγκοσμίως. Μόλις το 12% απαντούν ότι νιώθουν «δεσμευμένοι» με τη δουλειά τους, έναντι 20% παγκοσμίως. Στην Ελλάδα εργασιακή δέσμευση απαντά ότι νιώθει το 14% – ποσοστό αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος. To 63% των εργαζομένων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια ουδέτερη κατάσταση (μη δεσμευμένοι), ενώ ένα 23% απαντά ότι έχει «ενεργά αποστασιοποιηθεί».

Σε βάθος πενταετίας ωστόσο υπάρχει σταθερή βελτίωση του δείκτη εργασιακής δέσμευσης, καθώς το 2019 ήταν μόλις στο 7%.

Αγχωμένοι εργαζόμενοι

Εκτός από το καθημερινό άγχος, οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι επίσης πιο θυμωμένοι, πιο στεναχωρημένοι αλλά και πιο μόνοι από τους ευρωπαίους συναδέλφους τους.

Επίσης, όλοι οι παραπάνω δείκτες έχουν επιδεινωθεί αισθητά την τελευταία τριετία.

Για παράδειγμα, στην αντίστοιχη έκθεση για το 2023, το ποσοστό των εργαζομένων που απάντησαν ότι ένιωσαν πολλές φορές άγχος στη δουλειά τους, την προηγούμενη μέρα, ήταν 56%. Σήμερα έχει αυξηθεί στο 61%, έναντι 39% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Θυμός, στεναχώρια και μοναξιά

Το 21% απάντησε ότι ένιωσε αρκετές φορές θυμό, από 16% το 2023. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 15%. Το 23% ένιωσε αρκετές φορές στεναχώρια, από 18% το 2023. Στην Ευρώπη τα ποσοστά όσων νιώθουν στεναχώρια είναι χαμηλότερα, στο 17%.

Τέλος, το 19% των εργαζομένων στην Ελλάδα νιώθουν πολλές φορές μοναξιά, κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, έναντι 13% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ευημερία και ποιότητα ζωής

Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι επίσης σε χειρότερη θέση από τους Ευρωπαίους, σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Στην ερώτηση πώς αξιολογούν τη ζωή τους αυτή τη στιγμή, μόνο ο ένας στους τρεις (33%) απαντά ότι ακμάζει – ευημερεί, έναντι 49% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το 56% απαντά ότι δυσκολεύεται και το 11% υποφέρει.

Πρόκειται επίσης για επιδείνωση του δείκτη, αφού το 2023, οι αντίστοιχες θετικές απαντήσεις ανέρχονταν στο 39%. Σε βάθος δεκαετίας υπάρχει βελτίωση, αφού το 2015 αίσθηση ευημερίας είχε μόνο το 22% των εργαζομένων.

Αγορά εργασίας

Ο μόνος δείκτης που βρίσκεται σταθερά σε άνοδο στην Ελλάδα αφορά το κλίμα στην αγορά εργασίας. Το 64% των εργαζομένων απαντά ότι είναι μια καλή εποχή για να βρει κανείς δουλειά στην πόλη ή την περιοχή του, έναντι 52% του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Πρόκειται για θεαματική βελτίωση σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος (54%), όσο και σε βάθος πενταετίας. Το 2019, πριν την πανδημία, μόνο το 20% των εργαζομένων στην Ελλάδα θεωρούσε ότι ήταν ευνοϊκή περίοδος για εύρεση εργασίας.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη συνδυαστική ανάγνωση των ευρημάτων της έρευνας της Gallup, είναι ότι στην Ελλάδα βρίσκει κανείς πιο εύκολα δουλειά σήμερα – σε σύγκριση με την περίοδο της κρίσης. Όμως δύσκολα βρίσκει ποιοτική και ικανοποιητική δουλειά, που να του επιτρέπει να ζει με ευημερία.