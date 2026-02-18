newspaper
18.02.2026
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Οικονομία 18 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δε θα μπορούσε να συμπέσει σε πιο επίκαιρη συγκυρία η δημοσιοποίηση του ελληνικού σκέλους της διεθνούς έρευνας Workmonitor 2026 της Randstad, για τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Από τη Δευτέρα 16/2 έχει τεθεί και επισήμως σε ισχύ ο νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους», που έκανε τη χώρα μας παγκοσμίως γνωστή για το 13ωρο, με διόλου κολακευτικά δημοσιεύματα, από το Reuters και το ΒΒC, μέχρι τη Zimbambwe Star και την Indian Express.

Ένα από τα βασικά ευρήματα του Workmonitor 2026, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι ότι πάνω από ένας στους δύο εργαζομένους (51%) έχουν αναλάβει ή αναζητούν δεύτερη εργασία για να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με το 2024 (22%) και σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (40%), όπως προκύπτει από συνεντεύξεις με περισσότερα από 27.000 άτομα σε 35 αγορές. Στην Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 750 άτομα, εργαζόμενοι και αναζητούντες εργασία.

Το 60% της Gen Z αναλαμβάνει δεύτερη δουλειά – πηγή: Workmonitor 2026 – Randstad Greece

Διστάζουν να διεκδικήσουν

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του 2025, στο Workmonitor 2026, oι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζονται αρκετά πιο διστακτικοί να διεκδικήσουν αυξήσεις, να αλλάξουν δουλειά επειδή είναι δυσαρεστημένοι ή να παραιτηθούν επειδή νιώθουν ότι «δεν ανήκουν». Επίσης εμφανίζονται πιο διατεθειμένοι να βάλουν νερό στο κρασί της προσωπικής τους ζωής, με το 57% να απαντά ότι τη θεωρεί πιο σημαντική από την επαγγελματική του ζωή, έναντι 61% το 2025.

Οι Έλληνες έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στην ηγεσία παγκοσμίως

Μειώνεται η εμπιστοσύνη στην ηγεσία

Ένα άλλο εύρημα για τη χώρα μας είναι ότι το 41% έχει αυξήσει ή σκοπεύει να αυξήσει τις ώρες απασχόλησης στην κύρια εργασία του, ποσοστό επίσης διπλάσιο από το 2024 (20%). Δηλαδή, πολύ πριν δηλαδή το 13ωρο σε έναν εργοδότη γίνει επίσημα νόμος του κράτους, τα ξεχειλωμένα ωράρια έχουν γίνει ντε φάκτο καθεστώς, σε ένα περιβάλλον οικονομικής στενότητας και ανασφάλειας.

Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί την Ελλάδα σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλες χώρες, είναι τα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στη διοίκηση. Μόνο το 63% απαντά θετικά στη δήλωση «αισθάνομαι ότι μπορώ να εμπιστευτώ την ηγεσία της εταιρείας μου», έναντι 72% διεθνώς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 για την Ελλάδα ήταν στο 75%, ένδειξη ότι αυξάνεται η καχυποψία προς τους διοικούντες.

Δεν βγαίνει ο μήνας με μια δουλειά για τους νέους

Το 60% των νέων 18 με 28 ετών στην Ελλάδα, απαντά ότι ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα, ενώ εξίσου υψηλό ποσοστό αυξάνει τις ώρες εργασίας στην κύρια δουλειά. Φαίνεται πως η μείωση των ποσοστών ανεργίας των νέων, για την οποία πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός, δεν εγγυάται ποιοτικές θέσεις εργασίας, ώστε να μπορεί να ζήσει κανείς αξιοπρεπώς από μία δουλειά. Αρκεί μια ματιά στις ροές μισθωτής απασχόλησης του ΕΡΓΑΝΗ, για να δει ότι η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας προέρχεται από κλάδους υψηλής επισφάλειας και χαμηλών μισθών, με έντονες εποχικές διακυμάνσεις (εμπόριο, εστίαση, τουρισμός).  Αντίστοιχα, σχεδόν η μία στις δύο νέες προσλήψεις είναι part-time με μισθούς των 400 ευρώ. Οπότε είναι λογικό, ειδικά για τους νεότερους να δουλεύουν ακόμα και 13ωρα, σε μία ή δύο δουλειές, για να βγει ο μήνας.

Η δεύτερη δουλειά είναι μονόδρομος για το 50% και το 51% των millennials και της Gen X, δηλαδή για τις ηλικίες από 29-44 και 45-60 ετών. Ακόμα και ανάμεσα στους baby boomers, άνω των 60 ετών, το 46% αναλαμβάνει ή αναζητά συμπληρωματική απασχόληση, καθαρά για λόγους επιβίωσης.

Οι Έλληνες και η τεχνητή νοημοσύνη

Ανάμικτα είναι τα ευρήματα της έρευνας σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Για παράδειγμα, παρόλο που οι κενές θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες χειρισμού «AI agents» έχουν εκτοξευθεί κατά 1.587%, το 15% αναμένει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει καθόλου την εργασία του.

Στην Ελλάδα το 26% των εργαζομένων δηλώνει ότι επιθυμεί ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων στην τεχνητή νοημοσύνη, έναντι 24% παγκοσμίως. Επίσης οι εργαζόμενοι γραφείου στη χώρα μας – τα λεγόμενα white collar jobs – δηλώνουν σίγουροι ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες σε ποσοστό 79% και οι εκτός γραφείου (grey και blue collar jobs) σε ποσοστό 70%. Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλώνουν περισσότεροι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (75% νιώθουν σιγουριά έναντι 69% διεθνώς).

Ωστόσο, οι μισοί από τους υπαλλήλους γραφείου που συμμετείχαν στην έρευνα (50%) πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει περισσότερο τις εταιρείες παρά τους ίδιους, ποσοστό υψηλότερο του διεθνούς μέσου όρου.

Πόσο κινδυνεύουν οι δουλειές entry level

Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται μεγάλος λόγος για το πόσο κινδυνεύουν οι δουλειές «εισαγωγικού επιπέδου»  (entry level jobs), από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το Workmonitor 2026, to 42% των εργαζομένων στην Ελλάδα ανησυχούν ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα εξαφανιστούν οι θέσεις εργασίας για αρχάριους – νεοεισερχόμενους, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα το 30% των εργοδοτών δηλώνει ότι σκοπεύει να προσλάβει λιγότερους αποφοίτους πανεπιστημίου το επόμενο 12μηνο, σε σύγκριση με πέρυσι, λόγω της τεχνητής νοημοσήνυς. Οι πιο ανήσυχοι είναι οι νέοι της γενιάς Ζ. Μόνο το 33% δηλώνει ότι η εργσιακή τους ασφάλεια βελτιώθηκε τους τελευταίους 12 μήνες – με σχεδόν 7 στους 10 να δηλώνουν επιδείνωση ή στασιμότητα.

