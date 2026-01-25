Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σε εφαρμογή τίθεται επισήμως από τις 16 Φεβρουαρίου ο νέος εργασιακός νόμος, που φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εργαζόμαστε. Το πιο συζητημένο σημείο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων είναι η δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες την ημέρα, «κατ’ εξαίρεση», με προσαύξηση 40% στην αμοιβή.. Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με το νέο ψηφιακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που θα τεθεί σε λειτουργία την ίδια μέρα, φέρνουν μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις αλλά και προκλήσεις για τους εργαζόμενους, που θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες μορφές ωραρίων και διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η άρνηση δεν πρέπει να αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης, γεγονός που μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στον εργαζόμενο.

Τετραήμερη εργασία και διευθέτηση χρόνου

Η νέα ρύθμιση εισάγει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο για συγκεκριμένες περιόδους. Η διευθέτηση του χρόνου μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση, με υποχρεωτική συναίνεση των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν στον εργοδότη τις ώρες απασχόλησής τους, σε περίπτωση παράλληλης εργασίας σε άλλες επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται υπερβάσεις του νόμιμου ορίου.

Εργασία την έκτη ημέρα

Για την εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας, η υπουργική απόφαση προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες μπορούν να χρησιμοποιούν την έκτη ημέρα ως έκτακτη βάρδια, εφόσον δηλώσουν υπευθύνως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Η πρόσθετη απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες και δεν επιτρέπεται υπερωριακή εργασία την ίδια ημέρα. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των εργαζομένων πριν από την έναρξη της βάρδιας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνεχώς αλλά μπορούν να δραστηριοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν την έκτη ημέρα σε περιπτώσεις απρόβλεπτου αυξημένου φόρτου εργασίας. Η συνθήκη αυτή υπόκειται σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ και σε αυτή την περίπτωση η απασχόληση δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ ώρες.

Πηγή: ΟΤ