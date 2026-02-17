newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ο νόμος ψηφίσθηκε, οι αυξήσεις αργούν…
Οικονομία 17 Φεβρουαρίου 2026, 09:16

Τέλος του 2026 τα πρώτα αποτελέσματα για τους μέσους μισθούς – Τον Απρίλιο η αναπροσαρμογή των κατώτατων αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Μπορεί ο νέος νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις να ψηφίσθηκε χθες, αλλά η διαδικασία «επαναφοράς των μισθών» αναμένεται να είναι μακρά και δύσκολη. Τουλάχιστον ένα έτος θα απαιτηθεί ώστε να φανούν στις τσέπες των εργαζομένων, τα πρώτα αποτελέσματα των αλλαγών στις συλλογικές συμβάσεις στις τσέπες των εργαζομένων, ενώ η κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις που θέτει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιτευχθεί περί το 2030.

Η επαναφορά των μισθών στα προ τις οικονομικής κρίσης επίπεδα είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία και δεν επιτυγχάνεται αυτόματα με την αλλαγή του νομικού συλλογικού δικαίου.

Συνεπώς ο «οδικός χάρτης» για την «επιστροφή» των μισθών αναμένεται μακρύς και δύσκολος. Προϋποθέτει την αναπροσαρμογή όχι μόνο του κατώτατου μισθού, αλλά και των υπόλοιπων μισθών, στους οποίους – έως τώρα – δεν «περνούν οι αυξήσεις» που δίνονται στα κατώτατα όρια. Αποτέλεσμα αυτού είναι η πλειονότητα των μισθών να «συμπιέζονται» κοντά στα όρια των κατώτατων αμοιβών

Απαιτεί περαιτέρω συμφωνίες σε κλαδικό επίπεδο και αλλά και θετική διάθεση από όλες τις πλευρές (εργαζόμενους και εργοδότες) προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση των συμβάσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα η κάλυψη των εργαζόμενων συλλογικές συμβάσεις βρίσκεται μόλις στο 20%.

Η επιστροφή των επιδομάτων μέσω των κλαδικών συμβάσεων και η νέα αύξηση των κατώτατων αμοιβών αναμένεται να καθορίσουν – εν πολλοίς – τις μισθολογικές εξελίξεις εντός του 2026. Τα – κάθε λογής – επιδόματα αναμένεται να επιστρέψουν με την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων που θα επιτευχθούν με το νέο καθεστώς συλλογικού δικαίου.

Συλλογικές συμβάσεις και αύξηση κατώτατου μισθού

Ταυτοχρόνως το έναυσμα για τις νέες αυξήσεις των βασικών μισθών, θα δώσει η αναπροσαρμογή των κατωτάτων ορίων από τον Απρίλιο με επικρατέστερο σενάριο την αύξησή τους κατά 40 ευρώ και τη διαμόρφωση του μισθού στα 920 ευρώ. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου. Εφόσον – τελικώς – επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρείς τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Η επιστροφή των επιδομάτων μέσω των νέων συμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της επαναφοράς της πλήρους μετενέργειας, την οποία προβλέπει ο νέος νόμος του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο εν λόγω νόμος επικυρώνει την εθνική κοινωνική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου και αναμένεται να καταστεί νόμος του κράτους εντός του Φεβρουαρίου.

Συνεπώς για όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα υπογράφονται – εφεξής – θα ισχύσουν οι όροι και οι ρυθμίσεις που τίθενται από την εν λόγω συμφωνία των κοινωνικών εταίρων.

Έτσι πέραν της επέκτασης της ισχύος μιας σύμβασης για το σύνολο ενός κλάδου παραγωγής – που πλέον γίνεται ευκολότερη – ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση των μισθών έχει η διάταξη με την οποία επανέρχεται η μετενέργεια των συμβάσεων.

Σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς – το οποίο είναι αποτέλεσμα αλλαγών που επήλθαν την περίοδο των μνημονίων – μια συλλογική σύμβαση όταν έληγε συνέχιζε να ισχύει για ένα τρίμηνο. Μετά την πάροδο του τριμήνου εάν δεν είχε υπογραφεί νέα σύμβαση, έπαυαν να ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις της σύμβασης και ως εκ τούτου οι εργοδότες μπορούσαν να προσαρμόσουν τις αμοιβές στα κατώτατα όρια.

Επίσης με το ισχύον καθεστώς τα μόνα επιδόματα που έμεναν σε ισχύ ήταν μόνο τέσσερα: το προϋπηρεσίας, των τέκνων, των σπουδών, και το ανθυγιεινό.

Με τη επαναφορά της μετενέργειας θα παραμένουν σε ισχύ και μετά τη λήξη της σύμβασης, τόσο οι μισθοί που προβλέπονταν σε αυτή, όσο και το σύνολο των επιδομάτων.

Πηγή: ot.gr

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Πίνακας τιμών 16.02.26

Το «χρυσό» τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
Ενας χρόνος μετά 17.02.26

Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
CEV Champions League 17.02.26

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μιλάνο απόψε (17/2, 19:00) στο Ρέντη, με τις Ερυθρόλευκες να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα για τα playoffs του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο Νόιερ «δουλεύει» για την επόμενη μέρα χωρίς αυτόν, ενώ ο Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ

Βάιος Μπαλάφας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
