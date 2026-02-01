Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται ο κλάδος των διανομέων της πλατφόρμας e-food για την κρίσιμη απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας σχετικά με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των διανομέων, οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία της e-food ξεκίνησαν πριν δυόμιση χρόνια, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες, αναγκάζονταν τους οδηγούν να προσφύγουν μονομερώς στη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.

Μιλώντας στο in, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής, Μιχάλης Ρέντζιος, χαρακτηρίζει τα αιτήματα του κλάδου μετριοπαθή, καθώς σκοπός των διανομέων είναι η πρώτη αυτή επιχειρησιακή σύμβαση να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διεκδικήσεις.

Η μεσολαβητική πρόταση που προέκυψε μέσα από τον πρώτο βαθμό της παρέμβασης του ΟΜΕΔ προέβλεπε την αύξηση της αποζημίωσης δικύκλου από το 15% στο 17% του μισθού, την εισαγωγή επιδόματος επικινδυνότητας στο 2% του μισθού (με σκοπό στο μέλλον να διεκδικηθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά του επαγγέλματος), επιδόματος γάμου και τροφείων ύψους 6 ευρώ ανά ημέρα.

Αντίστοιχα, η μεσολαβητική πρόταση περιελάμβανε και την επίσημη κατοχύρωση κάποιων ήδη κεκτημένων των οδηγών, όπως η μπόνους αμοιβή των 40 λεπτών ανά παραγγελία, η αποζημίωση του καυσίμου, το ωράριο που είχε κατοχυρωθεί με συμφωνία και η αμοιβή με τον κατώτατο μισθό περίπου 900 ευρώ μικτών, με προοπτική αύξησης σε κάθε μέλλουσα αναπροσαρμογή του σε εθνικό επίπεδο.

Η διοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε τη μεσολαβητική πρόταση, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε προσφυγή στον δεύτερο βαθμό της διαιτησίας. Η απόφαση του ΟΜΕΔ ήταν προγραμματισμένη να εκδοθεί στις 19 Ιανουαρίου, αλλά η προθεσμία παρατάθηκε για τις 30 Ιανουαρίου. Μέχρι το απόγευμα της προθεσμίας, το πόρισμα δεν έχει επιδοθεί στο Σωματείο Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής, αν και οι πληροφορίες λένε ότι αναμένεται να καθαρογραφεί και θα επιδοθεί στους διανομείς τη Δευτέρα.

Ερωτώμενος πώς ερμηνεύει την αργοπορία, ο κ. Ρέντζιος και το Σωματείο θεωρούν ότι θα είναι βαρύνουσας σημασίας η υπογραφή μίας συλλογικής σύμβασης των διανομέων -έστω και επιχειρησιακής- με τη διοίκηση μίας πλατφόρμας. «Μετά είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε», λέει χαρακτηριστικά. «Γι’ αυτό το παλεύουμε με τέτοια ένταση και γι’ αυτό αντιστέκονται με τέτοια ένταση».

Διεκδικήσεις σε αχαρτογράφητα νερά

Πολλές είναι διεθνώς -ιδίως στην Ευρώπη- οι κινητοποιήσεις διανομέων που απασχολούνται σε πλατφόρμες, ελάχιστες όμως είναι οι επιτυχίες που έχουν μέχρι στιγμής να επιδείξουν, αν και η Ελλάδα, έχει θέσει μέχρι τώρα ένα αρκετά επιτυχημένο προηγούμενο.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της efood που τώρα έχουν προσφύγει στη διαδικασία της διαιτησίας για την κατοχύρωση της συλλογικής σύμβασης, παρέμειναν μόνιμο προσωπικό της εταιρείας με συμβάσεις αορίστου χρόνου ύστερα από τις νικηφόρες κινητοποιήσεις του 2021, όταν επιχειρήθηκε η μετατροπή τους σε συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες και οι ίδιοι διεκδίκησαν και πέτυχαν την επαναπρόσληψή τους.

Αντίστοιχης σημασία επιτυχία σημείωσαν και οι κινητοποιήσεις του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Θεσσαλονίκης που τον Μάιο του 2025 πέτυχαν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την πλατφόρμα Wolt, η οποία κάλυπτε ζητήματα ελάχιστων αμοιβών, υγείας, ασφάλειας, διαφάνειας και επίλυσης διαφορών.

Αξιοσημείωτη είναι και η νίκη που πέτυχαν οι διανομείς που απασχολούνταν στους υπεργολαβικούς στόλους της εταιρείας Wolt το 2024, ύστερα από διεκδικήσεις και απεργίες δύο ετών. Όχι μόνο επειδή μεγάλο μέρος των οδηγών που πέτυχαν αυτή τη νίκη είναι μετανάστες, αλλά και επειδή καθοριστική στην υπογραφή της Σύμβασης υπήρξε η διαμεσολάβηση του κυπριακού υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Οικονομία της Πλατφόρμας της Eurofound, στις 443 ανέρχονται συνολικά οι κινητοποιήσεις και οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες στην ΕΕ. Ας σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες έθεσε ένα πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία των πλατφορμών ως εργοδότες, ενώ η οδηγία 2022/2041 έθεσε τον στόχο της κάλυψης του 80% των εργαζομένων της ΕΕ από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.