Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 15:51

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
A
A
Spotlight

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται ο κλάδος των διανομέων της πλατφόρμας e-food για την κρίσιμη απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας σχετικά με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους εργαζόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των διανομέων, οι διαπραγματεύσεις με την εργοδοσία της e-food ξεκίνησαν πριν δυόμιση χρόνια, οι οποίες ωστόσο απέβησαν άκαρπες, αναγκάζονταν τους οδηγούν να προσφύγουν μονομερώς στη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.

Μιλώντας στο in, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής, Μιχάλης Ρέντζιος, χαρακτηρίζει τα αιτήματα του κλάδου μετριοπαθή, καθώς σκοπός των διανομέων είναι η πρώτη αυτή επιχειρησιακή σύμβαση να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διεκδικήσεις.

Η μεσολαβητική πρόταση που προέκυψε μέσα από τον πρώτο βαθμό της παρέμβασης του ΟΜΕΔ προέβλεπε την αύξηση της αποζημίωσης δικύκλου από το 15% στο 17% του μισθού, την εισαγωγή επιδόματος επικινδυνότητας στο 2% του μισθού (με σκοπό στο μέλλον να διεκδικηθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά του επαγγέλματος), επιδόματος γάμου και τροφείων ύψους 6 ευρώ ανά ημέρα.

Αντίστοιχα, η μεσολαβητική πρόταση περιελάμβανε και την επίσημη κατοχύρωση κάποιων ήδη κεκτημένων των οδηγών, όπως η μπόνους αμοιβή των 40 λεπτών ανά παραγγελία, η αποζημίωση του καυσίμου, το ωράριο που είχε κατοχυρωθεί με συμφωνία και η αμοιβή με τον κατώτατο μισθό περίπου 900 ευρώ μικτών, με προοπτική αύξησης σε κάθε μέλλουσα αναπροσαρμογή του σε εθνικό επίπεδο.

Η διοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε τη μεσολαβητική πρόταση, αναγκάζοντας τους οδηγούς σε προσφυγή στον δεύτερο βαθμό της διαιτησίας. Η απόφαση του ΟΜΕΔ ήταν προγραμματισμένη να εκδοθεί στις 19 Ιανουαρίου, αλλά η προθεσμία παρατάθηκε για τις 30 Ιανουαρίου. Μέχρι το απόγευμα της προθεσμίας, το πόρισμα δεν έχει επιδοθεί στο Σωματείο Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής, αν και οι πληροφορίες λένε ότι αναμένεται να καθαρογραφεί και θα επιδοθεί στους διανομείς τη Δευτέρα.

Ερωτώμενος πώς ερμηνεύει την αργοπορία, ο κ. Ρέντζιος και το Σωματείο θεωρούν ότι θα είναι βαρύνουσας σημασίας η υπογραφή μίας συλλογικής σύμβασης των διανομέων -έστω και επιχειρησιακής- με τη διοίκηση μίας πλατφόρμας. «Μετά είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε», λέει χαρακτηριστικά. «Γι’ αυτό το παλεύουμε με τέτοια ένταση και γι’ αυτό αντιστέκονται με τέτοια ένταση».

Διεκδικήσεις σε αχαρτογράφητα νερά

Πολλές είναι διεθνώς -ιδίως στην Ευρώπη- οι κινητοποιήσεις διανομέων που απασχολούνται σε πλατφόρμες, ελάχιστες όμως είναι οι επιτυχίες που έχουν μέχρι στιγμής να επιδείξουν, αν και η Ελλάδα, έχει θέσει μέχρι τώρα ένα αρκετά επιτυχημένο προηγούμενο.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της efood που τώρα έχουν προσφύγει στη διαδικασία της διαιτησίας για την κατοχύρωση της συλλογικής σύμβασης, παρέμειναν μόνιμο προσωπικό της εταιρείας με συμβάσεις αορίστου χρόνου ύστερα από τις νικηφόρες κινητοποιήσεις του 2021, όταν επιχειρήθηκε η μετατροπή τους σε συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες και οι ίδιοι διεκδίκησαν και πέτυχαν την επαναπρόσληψή τους.

Αντίστοιχης σημασία επιτυχία σημείωσαν και οι κινητοποιήσεις του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Θεσσαλονίκης που τον Μάιο του 2025 πέτυχαν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την πλατφόρμα Wolt, η οποία κάλυπτε ζητήματα ελάχιστων αμοιβών, υγείας, ασφάλειας, διαφάνειας και επίλυσης διαφορών.

Αξιοσημείωτη είναι και η νίκη που πέτυχαν οι διανομείς που απασχολούνταν στους υπεργολαβικούς στόλους της εταιρείας Wolt το 2024, ύστερα από διεκδικήσεις και απεργίες δύο ετών. Όχι μόνο επειδή μεγάλο μέρος των οδηγών που πέτυχαν αυτή τη νίκη είναι μετανάστες, αλλά και επειδή καθοριστική στην υπογραφή της Σύμβασης υπήρξε η διαμεσολάβηση του κυπριακού υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Οικονομία της Πλατφόρμας της Eurofound, στις 443 ανέρχονται συνολικά οι κινητοποιήσεις και οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες στην ΕΕ. Ας σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή οδηγία 2024/2831 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες έθεσε ένα πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία των πλατφορμών ως εργοδότες, ενώ η οδηγία 2022/2041 έθεσε τον στόχο της κάλυψης του 80% των εργαζομένων της ΕΕ από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα - Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Προσοχή 01.02.26

«Κόκκινη» προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κακοκαιρίας - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια - Δείτε τις περιοχές που θα χτυπήσει

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή βροχόπτωση – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
Προσοχή στις μετακινήσεις 01.02.26

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί της Κυριακής επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα - Αρφαρά - Η καταρρακτώδης βροχή που έφερε η κακοκαιρία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τους 30 τόνους ανά στρέμμα

Σύνταξη
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών 01.02.26

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα - Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26

Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Χάντερ στο Σακραμέντο και πήραν από τους Κινγκς τον Ντένις Σρέντερ και τον Κίον Έλις σε τριπλή ανταλλαγή με τον Ντάριο Σάριτς να καταλήγει στους Μπουλς. Ο Γερμανός είναι ο δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ανταλλαγές.

Σύνταξη
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Μπάσκετ 01.02.26

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
