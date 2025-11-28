Στους δρόμους οι διανομείς: Δυναμική μοτοπορεία στην Αθήνα και στάση εργασίας έως τις 23:00

Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκονται οι πλατφόρμες διανομής φαγητού, με τους εργαζόμενους του κλάδου να προχωρούν σε δυναμικές δράσεις σήμερα, Παρασκευή 28, και αύριο, Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Οι διανομείς πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από τις 18:00 έως τις 23:00, δηλώνοντας αποφασισμένοι να «μπλοκάρουν την παραγωγή».

Το απόγευμα, πλήθος διανομέων συγκεντρώθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας και πραγματοποίησε μαζική μοτοπορεία προς το Σύνταγμα, με κεντρικό σύνθημα την ενότητα του κλάδου και την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

«Να γίνουμε ενιαίο αποφασιστικό σύνολο»

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «συνεχή υποτίμηση της εργασίας» και καλούν σε συσπείρωση απέναντι στις πολυεθνικές.

«Πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να γίνουμε ένα ενιαίο αποφασιστικό σύνολο. Μόνο έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Έχουμε κοινά συμφέροντα όσο και να προσπαθούν να μας διχάσουν» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, υπενθυμίζοντας τις «ιστορικές κινητοποιήσεις» του Σεπτεμβρίου του 2021 που οδήγησαν σε μαζικές προσλήψεις.

Όπως επισημαίνουν, «χωρίς έμπρακτη συμμετοχή όλων μας, η εταιρία δε πρόκειται να αλλάξει στάση και συμπεριφορά απέναντί μας».

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων

Οι διανομείς ζητούν από τις εταιρείες να καθίσουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θέτοντας μια σειρά από κρίσιμα αιτήματα:

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις μισθών για όλες τις ειδικότητες (διανομείς, υπάλληλοι γραφείου, αποθήκη).

Για τους freelancers: Ελάχιστη εγγυημένη τιμή ανά ώρα, αύξηση αμοιβών, πλήρη κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Μετατροπή συμβάσεων: Δυνατότητα μετατροπής από freelancers σε μισθωτούς για όσους το επιθυμούν.

Κατάργηση εργολαβιών: Απευθείας προσλήψεις στις εταιρείες και έξω οι εργολάβοι.

Οριοθέτηση ζωνών παραλαβής και παράδοσης για τους μισθωτούς διανομείς.