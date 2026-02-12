Τροπολογία για τις συλλογικές συμβάσεις (ΣΣΕ) και το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, πριν από την έναρξη της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας.

«Η ΝΔ με συνεχή νομοθετήματα που παρουσιάζει ως εκσυγχρονισμό, απορρυθμίζει σταθερά την αγορά εργασίας»

Το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια, με την αξιωματική αντιπολίτευση να εκφράζει τη διαφωνία της και να προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «τα τελευταία 6,5 χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ με συνεχή νομοθετήματα που παρουσιάζει ως εκσυγχρονισμό, απορρυθμίζει σταθερά την αγορά εργασίας, διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια, την υπεραπασχόληση και τη διάρρηξη της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Έχει επενδύσει συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, υπονομεύοντας συστηματικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμα του συνδικαλισμού, τα βασικά δηλαδή εργαλεία των εργαζομένων για επαρκείς αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

ΠΑΣΟΚ: «Αδιέξοδη η πολιτική της κυβέρνησης»

Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο: «Η κυβέρνηση προωθεί συστηματικά το μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας, μοντέλο διαμετρικά αντίθετο από ένα μοντέλο ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο και ουσιαστική μέριμνα τόσο για την ελληνική οικογένεια, όσο και για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Επειδή αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη, επειδή η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία αξίζουν περισσότερα, το ΠΑΣΟΚ με την παρούσα τροπολογία παρεμβαίνει εισάγοντας κάποιες από τις βασικές κατευθύνσεις μιας άλλης πολιτικής για τις οποίες δεσμεύεται απέναντι στον ελληνικό λαό».

Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει, μεταξύ άλλων, την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) , κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των κορυφαίων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στην επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία, ώστε «να μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών και μονομερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ.