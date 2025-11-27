Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Το να λέει η κυβέρνηση ότι επανάφερε τις συλλογικές συμβάσεις με μια συνέντευξη δεν είναι ακριβές» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς στον απόηχο της χθεσινής συμφωνίας της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, και των κοινωνικών εταίρων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Το εντυπωσιακό είναι ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνοντας στην επιφάνεια «ηθικά ζητήματα» όπως τα χαρακτήρισε.

Για τις συλλογικές συμβάσεις

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» υπογράμμισε την ανάγκη «να μη γίνονται οι συλλογικές συμβάσεις και ο κοινωνικός διάλογος σημεία ευκαιρίας κατά τη λογική του “τα σηκώνω όταν δυσκολευτώ ή όταν είμαι σε επικοινωνιακό αδιέξοδο”. Και βέβαια, να πούμε ότι αυτό που παρουσιάστηκε χθες ως μια καινοτομία, είναι η εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 5163 του 2024. Πριν ένα χρόνο δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου του 2024 κυρώθηκε μια ευρωπαϊκή οδηγία και ενσωματώθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερημένα στην εκπνοή του χρόνου. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, έπρεπε να παρουσιάσει ένα σετ πολιτικών που θα ενισχύσουν τις συλλογικές συμβάσεις. Τι έκανε αυτός ο νόμος; Είπε ότι ιδρύει μία επιτροπή, αυτή που είδαμε χθες, που πρέπει να βγάλει ένα πόρισμα μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό λοιπόν που έγινε χθες ήταν αναμενόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική εξέλιξη. Προφανώς και είναι».

«Το ότι η κυβέρνηση επανήλθε με κάποια ενέργεια, εμείς το βλέπουμε ως θετικό. Εμείς το λέγαμε άλλωστε, το είχε αναφέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ποιος εμπόδισε όμως την κυβέρνηση να προχωρήσει τόσα χρόνια σε αυτή την πράξη; Κανείς« είπε.

«Το ότι η επεκτασιμότητα σε ένα βαθμό ενισχύεται, με την δυνατότητα που έχει η ΓΣΕΕ να συνάπτει συμβάσεις επικουρικά, είναι θετικό αλλά μην χάσουμε τον κεντρικό στόχο που είναι η ενίσχυση της αυτονομία των κλαδικών ομοσπονδιών ώστε να καταρτίζουν ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Για την επεκτασιμότητα όμως, χρειαζόταν και πολλά άλλα, όπως να μειωθεί αρκετά περαιτέρω το ποσοστό εργοδοτικής εκπροσώπησης», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ένα χρόνο μετά τις συναντήσεις Ανδρουλάκη…

Την ίδια στιγμή, επανάφερε στο προσκήνιο το σημείο της χθεσινής ανακοίνωσης που αφορούσε στην Τριμελή Επιτροπή Προελέγχου των Ετήσιων Μονομερούς Προσφυγής, αποσαφηνίζοντας ότι «πιο πολύ μοιάζει, σαν ένας ιδιότυπος παρα-ΟΜΕΔ, ακριβώς για να μειωθούν ακόμα περαιτέρω οι περιπτώσεις που θα φτάνουνε, στη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία» και υπενθύμισε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρσι τέτοια μέρα, 27 Νοεμβρίου, συναντήθηκε με τους εταίρους και είπε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να προχωρήσει σε πράξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα χρόνο μετά, κάτι κινήθηκε».

«Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

Στην συνέχει είπε ότι: «Δεν το υποτιμούμε, δεν πρέπει όμως να είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Θα περιμένουμε να δούμε ώστε να αξιολογήσουμε αλλά το να λέει η κυβέρνηση ότι επανάφερε τις συλλογικές συμβάσεις με μια συνέντευξη δεν είναι ακριβές. Δεν επανέρχονται με μία συνέντευξη. Το να τονίζει μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι αυτό έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση είναι ανήκουστο – ευρωπαϊκή οδηγία τους υποχρέωνε».

«Το εντυπωσιακό είναι ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών και να θυμίσουμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που Υπουργός συνομιλεί με ΣΕΒ και ΓΣΕΕ. Αυτή ήταν η κανονικότητα πριν το 2010 και αν δεν το γνωρίζουν στην κυβέρνηση μπορούν να ρωτήσουν πρώην Υπουργούς όπως οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος και Τσιτουρίδης. Μάλιστα ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε ότι επτά χρόνια τώρα το αποτέλεσμα της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει όπως θα έπρεπε στους εργαζομένους. Ακύρωσε έτσι όλο το αφήγημα της κυβέρνησης ότι δήθεν αυξάνει τα εισοδήματα» πρόσθεσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς έκανε ένα σύντομο σχόλιο για την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση «μάθαμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ τυχερά και φυσικά πρέπει να υπάρξει μία εξήγηση για το πως έχουν σταθεί τόσο τυχεροί όσοι εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ χθες μάθαμε ότι η κα Σεμερτζίδου δεν έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι διαγραφές είναι αυτές που ούτε δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται στους διαγραμμένους; Διαγραφές από τα Lidl. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα».