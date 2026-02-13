Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσε το ΚΚΕ, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου επί της αρχής και στο σύνολό του ψηφίσθηκε με 158 «υπέρ» έναντι 134 «κατά», επί 292 ψηφισάντων. Με ευρύτερες πλειοψηφίες, κατά πλειοψηφία, ψηφίστηκαν ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα: