# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Οικονομία 22 Ιανουαρίου 2026

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Spotlight

Η οικονομική πίεση και η ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης είναι οι δύο κυρίαρχες τάσεις που θα σφραγίσουν το εργασιακό τοπίο το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα Workmonitor 2026, της  Randstad.

Η πολυεθνική εταιρία υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού δραστηριοποιείται σε 39 χώρες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα και θεωρείται από τις κορυφαίες του είδους της.

H Randstad διεξάγει συστηματικά έρευνες για την αγορά εργασίας, τους μισθούς, τις επιχειρήσεις, με πλέον αντιπροσωπευτική την ετήσια έκθεση Workmonitor, που λειτουργεί ως ακτινογραφία των διεθνών εξελίξεων στα εργασιακά.

Τα ευρήματα του 23ου Workmonitor  βασίζονται σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 27.000 άτομα και 1.225 εργοδότες, σε 35 αγορές και πληροφορίες από περισσότερες από τρία εκατομμύρια αγγελίες εργασίας σε όλο τον κόσμο. Η φράση κλειδί για φέτος είναι «Η Μεγάλη Προσαρμογή του Εργασιακού Δυναμικού», με βασικό ζητούμενο «τη γεφύρωση του κενού εμπιστοσύνης», μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Αισιόδοξοι εργοδότες, απαισιόδοξοι εργαζόμενοι

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προκύπτει μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία πλευρά, τα διευθυντικά στελέχη εμφανίζονται σε συντριπτικό ποσοστό (95%) αισιόδοξα για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Από την άλλη,  οι εργαζόμενοι είναι διχασμένοι. Μόλις το 51% περιμένουν κάτι καλύτερο τους επόμενους μήνες, γεγονός που σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας βάζει την ανάπτυξη σε κίνδυνο. «Χωρίς ένα εργασιακό δυναμικό που να είναι εναρμονισμένο (σ.σ. με τις προσδοκίες των αφεντικών), παραγωγικό και έτοιμο να υιοθετήσει με ταχύ ρυθμό την τεχνητή νοημοσύνη, η επιχειρηματική αισιοδοξία, δεν θα μεταφραστεί σε πράξη το 2026», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

To Workmonitor για την Ελλάδα

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι λιγότερο αισιόδοξοι από τους ομολόγους τους σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας στην οποία δουλεύουν. Έχουν όμως μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία. Επίσης, έχουν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στους διευθυντές και στους συναδέλφους τους, αλλά είναι σχετικά πιο πρόθυμοι να εγκαταλείψουν θέσεις εργασίας που δεν ταιριάζουν με τις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

Ο ένας στους δύο ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά

Στην Ελλάδα το χάσμα αντιλήψεων και προσδοκιών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είναι αγεφύρωτο. Τα διευθυντικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων, εμφανίζονται αισιόδοξα  για την ανάπτυξη της εταιρείας τους σε ποσοστό 100%. Μόλις το 38% των Ελλήνων εργαζομένων μοιράζεται την ίδια άποψη.

Πάνω από ένας στους δύο εργαζόμενους ή/και αναζητούντες εργασία (51%), δηλώνει ότι έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει μια δεύτερη δουλειά, έναντι 40% του παγκόσμιου μέσου όρου. Η αναζήτηση συμπληρωματικού εισοδήματος προφανώς συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο των μισθών, που δεν καλύπτει το αυξημένο κόστος ζωής.

Ποιος θα κερδίσει από την τεχνητή νοημοσύνη;

Στην Ελλάδα το 57% των εργαζομένων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, έναντι 62% παγκοσμίως. Το ίδιο πιστεύει και το 60% των Ελλήνων εργοδοτών, έναντι 54% του παγκόσμιου μέσου όρου.

Το 75% των εργαζομένων στη χώρα μας αισθάνεται σίγουρο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την τελευταία τεχνολογία, ποσοστό που μας κατατάσσει στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως (μέσος όρος 69%). Το παραπάνω εύρημα δημιουργεί προβληματισμό, καθώς στις επίσημες έρευνες  οι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζονται να έχουν χαμηλότερα ποσοστά ψηφιακού εγγραματισμού –  δεξιοτήτων  από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι απόψεις των εργαζομένων για το ποιος θα ωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη είναι μοιρασμένες.  Στην Ελλάδα το 50% θεωρεί ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας θα ωφελήσει κυρίως τις εταιρείες και όχι τους ίδιους, έναντι 47% παγκοσμίως.

Έλλειμμα εμπιστοσύνης

Στην Ελλάδα το 63% των εργαζομένων δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ηγεσία της εταιρείας του, έναντι 72% του παγκόσμιου μέσου όρου. Η εμπιστοσύνη μεταξύ συναδέλφων είναι επίσης πιο χαμηλή, στο 69% έναντι 76% παγκοσμίως.  Σχετικά μεγαλύτερη είναι και η απόσταση μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων, με το 65% να δηλώνει ότι έχει στενή σχέση μαζί τους, έναντι 72% του μέσου όρου.

Σχεδόν εννιά στους δέκα εργοδότες στην Ελλάδα (88%) θεωρούν ότι η εξ αποστάσεως ή υβριδική εργασία έχει κάνει τη συνεργασία πιο δύσκολη – ποσοστό επίσης υψηλότερο του μέσου όρου παγκοσμίως (81%).

Το σύνολο των Ελλήνων εργοδοτών θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών γενεών είναι μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, και το 98% θα επιθυμούσε τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης να επενδύσουν περισσότερο χρόνο στη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας (έναντι 90% διεθνώς).

Το τέλος της μόνιμης και σταθερής δουλειάς

Στην Ελλάδα το 39% των εργαζομένων δηλώνει ότι θέλει να ακολουθήσει μια παραδοσιακή, γραμμική καριέρα,  αυτό που παλιότερα λέγαμε «σίγουρη δουλειά», με μόνιμη και σταθερή εργασία και επαγγελματική εξέλιξη.

Πάνω από ένας στους τρεις (34%), δηλώνει ότι θέλει να έχει μια ποικιλόμορφη καριέρα, αλλάζοντας τομείς και θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του (παγκοσμίως: 38%).

Πρώτα δουλεύουμε και μετά ζούμε

Στην Ελλάδα το ύψος του μισθού παραμένει το βασικότερο κίνητρο για να επιλέξει κάποιος μια δουλειά, σε ποσοστό 81%,  ακριβώς στα ίδια επίπεδα με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Για το 44% των εργαζομένων ο κύριος λόγος για να παραμείνουν στην τρέχουσα θέση τους είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ξεπερνώντας την εργασιακή ασφάλεια και τον μισθό (27% και 23% αντίστοιχα).

Το 41% εξακολουθεί να δηλώνει ότι παραιτήθηκε από θέσεις εργασίας επειδή δεν ταίριαζαν με την προσωπική τους ζωή (παγκοσμίως: 39%).

Το 27% παραιτήθηκε επειδή δεν του δόθηκε αρκετή ανεξαρτησία για να εργαστεί με τους δικούς του όρους (παγκοσμίως: 25%)

Το 37% των εργαζομένων δεν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να δεχτεί μια νέα θέση εργασίας αν δεν υπήρχε ευελιξία ως προς τον τόπο εργασίας και το 38% δεν θα δεχόταν μια θέση χωρίς ευελιξία ως προς τις ώρες εργασίας, σε σύγκριση με το 43% παγκοσμίως.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ηλίας Γεωργάκης
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Ελλάδα 22.01.26

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Πολιτική 22.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
