newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Οικονομία 19 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Μπορεί το 2025 η απασχόληση στην ΕΕ να κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ, ξεπερνώντας το 76%, όμως για το 2026-27 η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης, προβλέπουν αναλυτές.

Τα σύννεφα είναι πιο ορατά στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπου ο βιομηχανικός τομέας βρίσκεται σε συμπληγάδες. Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, διατηρούν προς το παρόν τη δυναμική τους, έχοντας ξεκινήσει με τον πήχη χαμηλά, μετά την εκτίναξη ανεργίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Από τη Μεγάλη Παραίτηση, στη Μεγάλη Διστακτικότητα

Από την εποχή της Μεγάλης Παραίτησης, έχουμε περάσει στην εποχή της Μεγάλης Διστακτικότητας, σχολιάζει η DW, επισημαίνοντας την αλλαγή στο εργασιακό κλίμα σε σύγκριση με το 2021-22.

Υπενθυμίζεται ότι ο όρος Μεγάλη Παραίτηση (Great Resignation), χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το κύμα μαζικής φυγής εργαζομένων από τις δουλειές τους, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και λίγο μετά, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και έφτασε με παραλλαγές στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού.

Με τον όρο Μεγάλη Διστακτικότητα (Great Hesitation) περιγράφεται το αμφίδρομο μούδιασμα, εργαζομένων και εργοδοτών, σε μια συγκυρία όπου οι νέες προσλήψεις αλλά και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις είναι πολύ πιο συγκρατημένες.

Τι μεσολάβησε και από την έλλειψη εργατικών χεριών και την έντονη κινητικότητα στην αγορά εργασίας, φτάσαμε σε μια περίοδο όπου όλοι το σκέφτονται διπλά πριν κάνουν το επόμενο εργασιακό βήμα;

Η απάντηση δεν είναι μονολεκτική. Η οικονομική αβεβαιότητα, η όξυνση των γεωπολιτικών συγκρούσεων και του εμπορικού προστατευτισμού, οι συγκρατημένες προβλέψεις για ανάπτυξη, η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους δουλειάς, οι πληθωριστικές πιέσεις και η ανάγκη για εξοικονόμηση κόστους, βάζουν φρένο στην πρόθεση για νέες προσλήψεις. Φρένο μπαίνει και στις αυξήσεις μισθών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπει πολύ πιο ήπιες μισθολογικές αυξήσεις το επόμενο διάστημα στην Ευρωζώνη, για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

Οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, την περίοδο της πανδημίας, οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη απολάμβαναν μια σπάνια αίσθηση ισχύος,  υποστηρίζει η DW.

Γενναιόδωρα προγράμματα επιδοτούμενης άδειας και μειωμένου ωραρίου εργασίας, όπως το γερμανικό Kurzarbeit, βοήθησαν τις εταιρείες να αντισταθμίσουν το κόστος προσωπικού. Η παρουσία στο γραφείο έγινε προαιρετική χάρη στην εξ αποστάσεως εργασία.

Με το Kurzarbeit, επίδομα μερικής απασχόλησης,  το γερμανικό κράτος συμπλήρωνε μέρος του μισθού για τους εργαζόμενους που δούλευαν λιγότερες ώρες, όταν οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν δυσκολίες, ώστε να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας.

Τα δημοσιογραφικά αφιερώματα για τη Μεγάλη Παραίτηση, αντανακλούσαν μια παγκόσμια έλλειψη εργατικού δυναμικού που αύξησε απότομα τη ζήτηση για ταλέντα. Η επαγγελματική εξουθένωση, έγινε αφορμή για να αναδυθεί μια  νέα τάση, την Ήσυχη Παραίτηση (Quiet Resignation). Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αρνούνταν να υπερβούν τα καθήκοντά τους, επιδιώκοντας μια πιο υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στην Ελλάδα, οι παραπάνω τάσεις  ήταν πιο περιορισμένες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης λόγω lock down, δεν κάλυπτε ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Παράλληλα, οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάμεσα τους οι εργαζόμενοι σε καλλιτεχνικά ή άλλα επαγγέλματα, συχνά δεν εξασφάλιζαν καν αυτό το πενιχρό επίδομα.

Επιπλέον, στη χώρα μας η επιλογή της τηλεργασίας εξακολουθεί να αφορά  σχετικά μικρό αριθμό εργαζομένων, αφού τη μερίδα του λέοντος στην απασχόληση εξακολουθούν να έχουν τομείς που απαιτούν φυσική παρουσία (εμπόριο, εστίαση, τουρισμός).

Έκλεισε το «παράθυρο ευκαιρίας» για την αγορά εργασίας;

Έρευνα της McKinsey, το 2022 διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο των ευρωπαίων εργαζομένων σκεφτόταν να παραιτηθεί από τη δουλειά του εντός τριών έως έξι μηνών. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ποσοστό, αν λάβουμε υπόψιν ότι στην Ευρώπη η εναλλαγή προσωπικού είναι παραδοσιακά χαμηλή, υπογραμμίζει η Αγγέλικα Ράιχ, στέλεχος της πολυεθνικής συμβουλευτικής εταιρείας Spencer Stuart. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στελέχωσης προσωπικού, που αναζητά ταλέντα για διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις.

Όμως το «παράθυρο ευκαιρίας», έχει ήδη κλείσει, συνεχίζει η Ράιχ. Η αγορά εργασίας της Ευρώπης έχει «ψυχρανθεί». Η μείωση των κενών θέσεων εργασίας και το δυσμενέστερο οικονομικό κλίμα κάνουν τους εργαζομένους πιο επιφυλακτικούς όσον αφορά την αλλαγή εργασίας.

Τι προβλέπει η ΕΚΤ για την αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη

Στα 21 κράτη μέλη της Ευρωζώνης, η αγορά εργασίας παραμένει μεν ανθεκτική, αλλά η δυναμική της χαμηλώνει ταχύτητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας προβλέπεται να κινηθεί φέτος με ρυθμό 0,6% – έναντι 0,7% το 2025.

Αν και η πτώση αυτή φαίνεται μικρή, κάθε διαφορά 0,1 ποσοστιαίας μονάδας αντιστοιχεί σε περίπου 163.000 λιγότερες νέες θέσεις εργασίας. Μόλις πριν από τρία χρόνια, η Ευρωζώνη δημιούργησε περίπου 2,76 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ενώ παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη 1,7%.

Αυξάνεται η ανεργία στην καρδιά της ΕΕ

Στη Γερμανία, περισσότερες από μία στις τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να μειώσουν τις θέσεις εργασίας το 2026, σύμφωνα με το οικονομικό think tank IW.

Η Τράπεζα της Γαλλίας αναμένει ότι η ανεργία στη χώρα θα ανέλθει στο 7,8% το 2026, όταν ένα χρόνο πριν ήταν 7,3%.

Η ανεργία στην Πολωνία, την αναπτυσσόμενη οικονομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται, φτάνοντας το 5,6% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με το 5% ένα χρόνο νωρίτερα. Η Ρουμανία και η Τσεχία σημειώνουν επίσης παρόμοια αύξηση της ανεργίας.

Αντέχει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Η εικόνα στην αγορά εργασίας δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα η Ισπανία, η οποία επωφελείται από την τουριστική άνθηση μετά την πανδημία, αναμένεται να έχει άλλη μια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με το CEDEFOP, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, θετικές προοπτικές για την απασχόληση έχουν επίσης το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα το CEDEFOP προβλέπει αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα με ρυθμό 0,9%, ποσοστό που την κατατάσσει στην έβδομη υψηλότερη θέση σε ρυθμό αύξησης της απασχόλησης μαζί με την Πορτογαλία.

Πάντως, παρά την αύξηση της απασχόλησης, η χώρα μας εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καταγράφοντας το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μετά την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Πού χάνονται  θέσεις εργασίας

Η βιομηχανική βάση της Γερμανίας έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, ιδίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μηχανημάτων, των μετάλλων και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα υψηλά ενεργειακά κόστη, η αδύναμη ζήτηση εξαγωγών και ο έντονος ανταγωνισμός από την Κίνα έχουν εξαλείψει περισσότερες από 120.000 θέσεις εργασίας..

Οι ίδιες πιέσεις πλήττουν εξίσου σκληρά τον κλάδο της μεταποίησης στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία, ωθώντας τον δείκτη PMI (Manufacturing Purchasing Managers’ Index) της Eυρωζώνης στις 48,8 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2025, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών. Οι τιμές άνω του 50 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ οι τιμές κάτω του 50 υποδηλώνουν συρρίκνωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο