Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους
Καθώς η οικονομία κινείται σε αβέβαιο έδαφος, οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να διατηρήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ανασφάλεια, ενώ η τεχνολογία αναλαμβάνει όλο και περισσότερες εργασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν ανθρώπινο δυναμικό.
Οι εταιρείες διατηρούν στάση αναμονής στην εργασία
Στη Νέα Υόρκη, σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε το Yale School of Management, το 66% των CEO δήλωσε ότι σκοπεύει είτε να διατηρήσει είτε να μειώσει το προσωπικό της το 2026, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ).
Το 66% των CEO σκοπεύει είτε να διατηρήσει είτε να μειώσει το προσωπικό της
Μόλις το ένα τρίτο των εταιρειών αναμένεται να προσλάβει. Ο Chris Layden της Kelly Services λέει στην WSJ ότι «οι εταιρείες επενδύουν περισσότερο σε κεφάλαια παρά σε ανθρώπους λόγω της αβεβαιότητας».
Οι υπάλληλοι γραφείου υπό πίεση
Η πραγματικότητα είναι ότι οι εταιρείες δεν έχουν κάνει προσλήψεις εδώ και μήνες. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6% τον Νοέμβριο, το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ενώ οι ΗΠΑ αύξησαν τις θέσεις εργασίας σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση το 2025, υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι η αγορά εργασίας για τους υπαλλήλους γραφείου βρίσκεται σε στασιμότητα.
Μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Verizon, η Target και η United Parcel Service έχουν μειώσει τις θέσεις των υπαλλήλων γραφείου
Μια σειρά από σημαντικούς εργοδότες, όπως η Amazon.com, η Verizon, η Target και η United Parcel Service, έχουν μειώσει τις θέσεις εργασίας για υπαλλήλους γραφείου τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας την ανησυχία των εργαζομένων.
Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στην προσέγγιση προσλήψεων
Η έλλειψη νέων προσλήψεων συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη στις τεχνολογικές λύσεις. Η AI μπορεί να αναλάβει εργασίες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που προκαλεί συγκρατημένη στάση στις προσλήψεις.
Ο Christopher Waller της Federal Reserve σημειώνει ότι οι CEO θέλουν να καταλάβουν «ποιες θέσεις μπορούν να αντικατασταθούν από την AI και ποιες όχι.
Οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν νέα δουλειά και οι εταίρειες δεν ψάχνουν νέους εργαζόμενους
Σε εταιρείες όπως η IBM, η εθελούσια αποχώρηση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, κάτω από 2%.
Ο CEO Arvind Krishna εξηγεί ότι οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν νέες θέσεις, κάτι που μειώνει και την ανάγκη για νέες προσλήψεις.
Η Shopify αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να αυξήσει το προσωπικό της το επόμενο έτος, διατηρώντας σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων της, ενώ η Wells Fargo προσανατολίζεται σε περαιτέρω μείωση θέσεων, αξιοποιώντας την οργανική φθορά και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των υπαλλήλων, παράλληλα με την αναμενόμενη σημαντική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο προσωπικό της.
Προβλέψεις για το 2026
Οι οικονομολόγοι του Indeed προβλέπουν ότι η ανεργία θα παραμείνει κοντά στο 4,6% το 2026.
Τα πιο αδύναμα πεδία για νέες θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν λογισμικό, data analytics και marketing, ενώ η υγεία και η κατασκευή εμφανίζουν μεγαλύτερη ζήτηση.
Αν η οικονομία επεκταθεί, κάποιες εταιρείες ίσως αναγκαστούν να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, αλλά για τώρα η τάση παραμένει στασιμότητα και αβεβαιότητα.
